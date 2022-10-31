Анонс планових відключень світла: до чого готуватися українцям

В Україні збираються зробити графіки відключень світла плановими. Цей задум обіцяють втілити вже цього тижня.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє 24 канал. За його словами графіки відключення електроенергії запровадять у новому форматі.

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В Укренерго анонсували планові відключення світла

Кудрицький зазначив, що наступного тижня Укренерго запроваджує планові графіки відключень. Це необхідно для того, щоб обленерго та місцева влада заздалегідь знали, який обсяг обмежень сформулює НЕК. Так, вони матимуть змогу:

скласти списки споживачів, у яких вимкнуть світло на певний період,

повідомити про точний час відключення.

На сайті Укренерго є посилання на сторінки всіх розподільчих компаній, це обленерго. Ці списки (відключень – 24 канал) складають вони. Відповідно ви можете подивитися на сайтах цих компаній, де може не бути світла, в який час,

– зауважив голова правління Укренерго.

Він додав, що на вихідних не було великих відключень. Це пов'язано з тим, що в суботу та неділю споживання електроенергії є нижчим.

"На наступному тижні на нас очікує похолодання. Це пов'язано, як правило, з тим, що споживання зростає. Тому певні відключення все ж таки ми прогнозуємо, але вони мають стати набагато більш плановими та зрозумілими для споживачів", – розповів Кудрицький.

За його словами, якщо Росія продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру так, як вона це робила минули тижні, то відключення світла можуть перетворитися з планових на аварійні. Тоді електроенергії може не бути довше ніж 4 години. Однак якщо десь зникає світло, це означає, що ремонтні бригади вже працюють.

"Наші ремонтники, яких декількасот в компанії працює, працюють 24 на 7. Уже після останніх обстрілів відновлено досить суттєву частину пошкоджень. І ми цю роботу продовжуватимемо", – заявив голова правління Укренерго.

Кудрицький підсумував, що в Укренерго бачать економію з боку громадян і українського бізнесу, які відповідально ставляться до необхідності заощаджувати електроенергію. Енергетики сподіваються, що це продовжуватиметься і надалі.

Через масовані російські ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в багатьох містах України ввели обмеження на електроенергію. Найжорсткішими вони є у Києві, а також Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Світло для мешканців цих регіонів вимикають на 4 – 6 годин.



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