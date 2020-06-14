В Україні почалося справжнє літо, тож люди вирішили відпочити біля водойм та трохи охолодитися. Так, 13 червня харків'яни заполонили пляж "Журавлівка". Чи дотримувалися люди дистанції – читайте далі.

Фото переповнених пляжів оприлюднили у телеграм-каналі "Харков 1654".

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На світлинах видно, що на харківському пляжі "Журавлівка", де є як платні, так і безкоштовні зони для входу, був справжній аншлаг. Люди різного віку купалися у річці та відпочивали.

Роботу відновило і тамтешнє кафе. Відвідувачі вишукувалися у довгі черги. Щоправда, ні про яку соціальну дистанцію не мовиться. Цікаво, що навіть продавчині кафе були без захисних масок. Про рукавички також ніхто не чув.

Зверніть увагу! Щодня в Україні фіксують велику кількість нових випадків COVID-19. Якщо ж їх більшатиме, то в Україні знов можуть запровадити жорсткий карантин.