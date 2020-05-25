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Відкриття метро у Києві: працівники не впустили першого пасажира

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У Києві відкрили метро
У Києві відкрили метро / 24 канал

У Києві запрацювало метро, яке закрили ще 17 березня через карантинні обмеження. Люди намагаються дотримуватись дистанції у метрополітені та носити засоби захисту. Однак зафіксували випадок, коли у метро не впустили першого пасажира.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця метрополітену Наталія Макогон.

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Вона зазначила, що громадянин не мав засобів захисту, які є необхідними для перебування у метро.

При мені одного пасажира розвернули. А взагалі, всі в масках,
– сказала Макогон.

Кого не впускають у метро

Згідно з рішенням КМДА, пасажири із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання не можуть перебувати у метро. В ефірі 24 каналу Наталія Макогон розповіла, що температурний скринінг проводитимуть не всім, а лише тим людям, у яких є ознаки гострого респіраторного захворювання. 

Також обов'язковою є наявність засобу індивідуального захисту. Зокрема, маски. Люди зобов'язані дотримуватися дистанції – не менше, ніж 1,5 метри. Це стосується під час перебування у чергах до кас, терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях.

метро коронавірус

Як не підхопити COVID-19 у метро / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Києва Метро Новини України
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