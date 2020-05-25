Відкриття метро у Києві: працівники не впустили першого пасажира
У Києві запрацювало метро, яке закрили ще 17 березня через карантинні обмеження. Люди намагаються дотримуватись дистанції у метрополітені та носити засоби захисту. Однак зафіксували випадок, коли у метро не впустили першого пасажира.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця метрополітену Наталія Макогон.
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Вона зазначила, що громадянин не мав засобів захисту, які є необхідними для перебування у метро.
При мені одного пасажира розвернули. А взагалі, всі в масках,
– сказала Макогон.
Кого не впускають у метро
Згідно з рішенням КМДА, пасажири із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання не можуть перебувати у метро. В ефірі 24 каналу Наталія Макогон розповіла, що температурний скринінг проводитимуть не всім, а лише тим людям, у яких є ознаки гострого респіраторного захворювання.
Також обов'язковою є наявність засобу індивідуального захисту. Зокрема, маски. Люди зобов'язані дотримуватися дистанції – не менше, ніж 1,5 метри. Це стосується під час перебування у чергах до кас, терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях.