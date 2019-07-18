Відмінники і прогульники у Верховній Раді

Парламент 8-го скликання за свою каденцію мав 1461 календарний день для проведення сесій. Окремі депутати примудрилися пропустити більше 90% голосувань.

У відповідь на запит 24 каналу у громадянській мережі ОПОРА проаналізували і порахували, як успішно народні депутати відвідували своє робоче місце.

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Відмінники за відвідуваністю, ті хто пропустили найменшу кількість голосувань із 22198 (з тих, хто став депутатом із початку каденції Ради):

Іван Спориш – 10

Андрій Парубій – 15

Микола Величкович – 133

Михайло Бондар – 176

Віктор Пинзеник – 310



Депутати дисципліновані і прогульники

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Прогульники, або ті, хто пропустили найбільшу кількість голосувань:

Сергій Клюєв – 99%;

Дмитро Ярош – 98%;

Юхим Звягільський – 94,2%;

Андрій Білецький – 94,1%;

Костянтин Жеваго – 93,6%;

Вячеслав Богуслаєв – 93,4%;

Денис Омельянович – 91,6%.

Порахували у ОПОРІ і найбалакучіших нардепів:

Олег Ляшко – 1333 виступи (2 доби 1 год 4 хв 41 с);

Ірина Геращенко – 1149 виступів (1 доба 17 год 8 хв 35 с);

Андрій Парубій – 1729 виступів (1 доба 1 год 30 хв 2 с);

Оксана Сироїд – 436 виступів (20 год 36 хв 31 с);

Юрій Левченко – 851 виступ (20 год 4 хв 9 с).



Найбалакучіші депутати

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