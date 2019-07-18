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      Відмінники і прогульники у Верховній Раді

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      Ефективність роботи нардепів 8 скликання
      Ефективність роботи нардепів 8 скликання / 24 канал

      Парламент 8-го скликання за свою каденцію мав 1461 календарний день для проведення сесій. Окремі депутати примудрилися пропустити більше 90% голосувань.

      У відповідь на запит 24 каналу у громадянській мережі ОПОРА проаналізували і порахували, як успішно народні депутати відвідували своє робоче місце. 

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      Відмінники за відвідуваністю, ті хто пропустили найменшу кількість голосувань із 22198 (з тих, хто став депутатом із початку каденції Ради):

      • Іван Спориш – 10
      • Андрій Парубій – 15
      • Микола Величкович – 133
      • Михайло Бондар – 176
      • Віктор Пинзеник – 310

      Як депутати ходили на голосування
      Депутати дисципліновані і прогульники

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      Прогульники, або ті, хто пропустили найбільшу кількість голосувань:

      • Сергій Клюєв – 99%;
      • Дмитро Ярош – 98%;
      • Юхим Звягільський – 94,2%;
      • Андрій Білецький – 94,1%;
      • Костянтин Жеваго – 93,6%;
      • Вячеслав Богуслаєв – 93,4%;
      • Денис Омельянович – 91,6%.

      Порахували у ОПОРІ і найбалакучіших нардепів: 

      • Олег Ляшко – 1333 виступи (2 доби 1 год 4 хв 41 с);
      • Ірина Геращенко – 1149 виступів (1 доба 17 год 8 хв 35 с);
      • Андрій Парубій – 1729 виступів (1 доба 1 год 30 хв 2 с);
      • Оксана Сироїд – 436 виступів (20 год 36 хв 31 с);
      • Юрій Левченко – 851 виступ (20 год 4 хв 9 с).

      Найбільше виступів
      Найбалакучіші депутати

      До вашої уваги також: Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти

       

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Статистика Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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