Відмінники і прогульники у Верховній Раді
Парламент 8-го скликання за свою каденцію мав 1461 календарний день для проведення сесій. Окремі депутати примудрилися пропустити більше 90% голосувань.
У відповідь на запит 24 каналу у громадянській мережі ОПОРА проаналізували і порахували, як успішно народні депутати відвідували своє робоче місце.
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Відмінники за відвідуваністю, ті хто пропустили найменшу кількість голосувань із 22198 (з тих, хто став депутатом із початку каденції Ради):
- Іван Спориш – 10
- Андрій Парубій – 15
- Микола Величкович – 133
- Михайло Бондар – 176
- Віктор Пинзеник – 310
Депутати дисципліновані і прогульники
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Прогульники, або ті, хто пропустили найбільшу кількість голосувань:
- Сергій Клюєв – 99%;
- Дмитро Ярош – 98%;
- Юхим Звягільський – 94,2%;
- Андрій Білецький – 94,1%;
- Костянтин Жеваго – 93,6%;
- Вячеслав Богуслаєв – 93,4%;
- Денис Омельянович – 91,6%.
Порахували у ОПОРІ і найбалакучіших нардепів:
- Олег Ляшко – 1333 виступи (2 доби 1 год 4 хв 41 с);
- Ірина Геращенко – 1149 виступів (1 доба 17 год 8 хв 35 с);
- Андрій Парубій – 1729 виступів (1 доба 1 год 30 хв 2 с);
- Оксана Сироїд – 436 виступів (20 год 36 хв 31 с);
- Юрій Левченко – 851 виступ (20 год 4 хв 9 с).
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