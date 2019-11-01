Відмовив двигун просто в польоті: вкотре проблеми у російського літака Sukhoi Superjet 100

У пасажирського літака SuperJet 100 відмовив двигун. Трапилося це 1 листопада, коли літак пролітав над російським містом Тюмень. Місцевий аеропорт прийняв екстрену посадку аварійного транспорту.

Про аварійну ситуацію в небі повідомили російські інформаційні агентства Интерфакс і ТАСС.

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За попередніми даними, у літака компанії Sukhoi відмовив один з двигунів.

На борту лайнера, за різною інформацією, від 80 до 83 пасажирів, з яких щонайменше 2 – діти. Керують літаком 4 або 6 членів екіпажу.

Літак належить авіакомпанії "Ямал", як свідчать "РИА-Новости". Служби аеропорту Рощіно приведені в повну готовність та успішно прийняли екстрену посадку аварійного транспорту.

Телеграм-канал MASH повідомив, що літак, на якому сталася аварія, вилетів о 19:00 за місцевим часом з аеропорту Рощіно (поблизу Тюмені), але вже через 5 хвилин пілоти доповіли про відмову лівого двигуна.

Нагадаємо, лише в травні 2019 року літак такої ж модифікації SSJ-100 летів з Москви до Мурманська, але змушений був здійснити аварійну посадку. Причому під час посадки він вдарився об злітно-посадкову смугу і загорівся.



Тоді загинули 41 людина, а головною причиною катастрофи назвали помилку пілотів. Командира екіпажу Дениса Євдокімова звинуватили в порушенні правил безпеки.

Інші аварії з російським літаком Sukhoi Superjet 100

Квітень 2019: виліт рейсу "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцять годин через технічний збій. Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло. Лютий 2019: Superjet здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в московському "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп. Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво", бо спрацював датчик невипуску стійки шасі. Жовтень 2018: літак Sukhoi Superjet 100 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії. Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському. Червень 2018: Superjet прямував з Іркутська до Санкт-Петербурга та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула, спрацювала пожежна сигналізація на борту.

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