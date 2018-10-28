Віднині Ryanair запускає шість рейсів до Європи

Сьогодні, 28 жовтня, Ірландський бюджетний лоукостер Ryanair почне польоти з київського аеропорт Бориспіль в шість європейських міст – Вільнюс, Варшаву, Бидгощ, Барселону, Братиславу і Лондон.

Виліт з Києва до Вільнюса заплановано сьогодні на 13:30. Рейси будуть здійснюватися по понеділках, п'ятницях і неділях з вильотом з Києва о 13:30, з Вільнюса – об 11:30.

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На 16:00 заплановано відправлення з Борисполя до Варшави. Вильоти на Варшаву будуть здійснюватися чотири рази на тиждень – у понеділок, середу, п'ятницю, неділю. Згідно з розкладом, рейси заплановані по понеділках і п'ятницях виліт з Києва о 13:15, по середах – о 13:00, по неділях – о 16:00. З Варшави по понеділках і п'ятницях рейс відправлятиметься о 10:00, в середу – о 16:15, у неділю – о 12:45.

В Бидгощ літак вилетить о 20:10. Рейси туди заплановані на середу та неділю. По середах виліт з Києва буде здійснюватися о 21:05, по неділях – о 20:10. Зворотні рейси, згідно з розкладом, в середу – о 17:45, у неділю – о 16:50.

О 21:05 стартує рейс в Барселону. Перельоти в Барселону з Києва заплановані по понеділках, середах і п'ятницях о 12:45, по неділях – о 21:05. З Барселони до столиці України вильоти будуть здійснюватися по понеділках, середах і п'ятницях о 7:30, в неділю – о 16:00.

Вильоти ірландського лоукостера в Братиславу проводитимуться тричі на тиждень – по понеділках, п'ятницях і неділях о 21:15. Рейс з Братислави по понеділках і п'ятницях запланований на 17:45, а по неділях – на 18:30.

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Рейс до Лондона призначений на 21:55. Злітати в столицю Великобританії можна буде п'ять разів на тиждень – у понеділок, середу, четвер, суботу та неділю. Щопонеділка вильоти: з Києва – о 22:00, з Лондона – о 16:05; по середах: з Києва – о 17:45, з Лондона – в 11:50; по четвергах – о 20:05 з Києва, о 15:10 – з Лондона; по суботах: з Києва – о 17:45, з Лондона – в 11:40; по неділях: з Києва – о 21:55, з Лондона – о 16:00.

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні? Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.



Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Переговори тривали досі.