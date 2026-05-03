Це був переломний момент, – Волкер про новий етап у відносинах Зеленського й Трампа

Спочатку Трамп поважав Зеленського за лояльність під час процедури імпічменту. Тому, повернувшись до влади, він був здивований, що Зеленський не поступається, а Путін не приймає вигідних пропозицій.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер пояснив 24 Каналу, що зараз Трамп роздратований, але не відчуває особистої неприязні.

Чому у США зростає напруга у відносинах з Україною?

Коли Трамп повернувся у Білий дім, то прагнув швидко закінчити війну за простою логікою: Росія сильніша – Україна має поступитися. Він не знав деталей і здивувався, коли це не спрацювало.

За словами колишнього спецпредставника, Трамп пропонував Путіну угоду, від якої неможливо відмовитися: послаблення санкцій, мир і спільний бізнес на мільярди. Коли той відмовився – Трамп розчарувався в обох сторонах. Тепер Зеленський публічно критикує Вашингтон, що лише додає напруги.

Україні варто демонструвати меншу залежність і виступати зрілим партнером, який робить внесок у світову безпеку. Зустріч у Ватикані стала переломним моментом. Трамп просто роздратований, бо хоче, щоб війна вже закінчилася, а цього не відбувається,

– сказав Волкер.

Водночас Трамп не дозволяє Україні ділитися технологіями боротьби з дронами через упертість і небажання виглядати так, ніби Америці щось потрібно від інших. При цьому американські військові думають інакше: вони розуміють, що США мають найкращі, але найдорожчі оборонні можливості у світі. Тоді як Україна має недорогі й ефективні.

"Згадайте, якими близькими й теплими були відносини Трампа з Віктором Орбаном. Але після його програшу, він уже говорив, що Петер Мадяр – хороший хлопець і з ним можна домовлятися. Коли Україна закріпить статус переможної сторони, то Трамп захоче асоціювати себе з нею і скаже, що без США цього б не сталося", – пояснив Волкер.

Зверніть увагу! Адміністрація Трампа не заклала фінансування військової допомоги Україні на програму USAI в бюджеті на 2027 рік. USAI дає змогу Пентагону закуповувати озброєння для ЗСУ, і у 2026 році на неї виділено 400 мільйонів доларів.

Що ще відомо про ставлення Трампа і його команди до України?

Трамп знову розкритикував свого попередника Джо Байдена, заявивши, що через виділені ним 350 мільярдів доларів допомоги війна Росії проти України нібито затягнулася.

Окрім того, наприкінці 2025 року прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що США не можуть нескінченно постачати озброєння Україні, президент Трамп зацікавлений у якнайшвидшому завершені російсько-української війни.