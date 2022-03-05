Відновимо все, я вам гарантую, ми переможемо, – Терехов до харків'ян
5 березня 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
Терехов звернувся до харків'ян з обіцянкою, що відбудує місто. Зараз головним завданням є перемога.
Мер Харкова звернувся до жителів міста 5 березня. Він наголосив: "Ми витримаємо, бо ми – харків'яни".
Зверніть увагу Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу
Зараз наше місто бомблять, зараз ми повинні вижити, перемогти. І ми обов'язково все відбудуємо… Ми витримаємо. Ми – Харків. Ми – харків'яни,
– каже Терехов.
Звернення мера Харкова: дивіться відео
До слова, ЗСУ під Харковом 5 березня вдалися до контрнаступу.