Відновимо все, я вам гарантую, ми переможемо, – Терехов до харків'ян

Терехов звернувся до харків'ян з обіцянкою, що відбудує місто. Зараз головним завданням є перемога.

Мер Харкова звернувся до жителів міста 5 березня. Він наголосив: "Ми витримаємо, бо ми – харків'яни".

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Зараз наше місто бомблять, зараз ми повинні вижити, перемогти. І ми обов'язково все відбудуємо… Ми витримаємо. Ми – Харків. Ми – харків'яни,

– каже Терехов.

Звернення мера Харкова: дивіться відео

До слова, ЗСУ під Харковом 5 березня вдалися до контрнаступу.

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