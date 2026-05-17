Можлива повторна робота пункту радіоуправління БпЛА з території Білорусі, – "Флеш"

Росія продовжує атакувати територію України БпЛА. Не виключено, що у травні 2026 року окупанти відновили керування "Шахедами" з території Білорусі.

Сили оборони України тримають це питання під контролем. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про заяву "Флеша"?

За словами "Флеша", із минулої зими було повністю припинено роботу пунктів управління "Шахедами" з території Білорусі. Він додав, що активних спроб відновлення також не було.

Проте під час атаки 13 травня російські безпілотники знову почали отримувати сигнали керування біля білоруського кордону.

"Флеш" пояснив, що відстань від кордону Росії до самого дрона близько 500 кілометрів, тож окупанти зі своєї території керувати ним не можуть.

Припускаю повторну роботу пункту радіоуправління "Шахедами" з території Білорусі, але вже на великій глибині з середини країни,

– заявив "Флеш".

Він додав, що поки це одиничні випадки, але Сили оборони постійно слідкують за ситуацією. "Флеш" зауважив, що без повного підтвердження Україна не вживатиме жодних заходів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше заявляв, що Білорусь знає про використання своєї території для підтримки атак по Україні, і Київ вже знищив частину інфраструктури, яка допомагала коригувати удари дронів. Президент також зазначив, що Росія використовує технологічну підтримку з Білорусі для запуску БпЛА.

Останні новини про можливу загрозу наступу з Білорусі

Кордон України з Білоруссю перетворено на потужну лінію оборони з польовими фортифікаціями та вогневими позиціями. Бійці перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які ворожі дії чи провокації.

Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. За словами президента, для цього Москва часто проводить зустрічі з Олександром Лукашенком.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що наступ із білоруської території теоретично можливий. Він пояснив, що у такому випадку росіянам треба зібрати ударне угруповання, а на це потрібен час. Експерт наголосив, що, якщо противник активізується – то Україна одразу про це дізнається.