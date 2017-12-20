Видобуток газу, реформи, зовнішня політика: експерт назвав головні досягнення України-2017

2017 рік був надзвичайно насиченим, і, на жаль, на внутрішні вторинні речі – колотнечі між політиками і різного роду перипетії витрачено забагато часу. Однак можна виділити кілька позитивних тенденцій, які дають надію на те, що Україна починає поступово розвиватися.

Про це сайту "24" повідомив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Перш за все, за словами фахівця, попри не дуже продуктивну роботу народних депутатів парламент і уряд ухвалили пакет реформ. Зокрема, медичну, освітню реформи і закони щодо поглиблення децентралізації.

"Відбулися вибори в об’єднані територіальні громади, на місця пішли гроші. Місцеве самоврядування поступово починає працювати. Це дає надію, що навіть при внутрішньополітичній колотнечі в Києві, в регіонах буде щось таки робитися. Ремонтуватимуться дороги, школи тощо. Тому що Україна була жорстко зарегульованою державою", – говорить експерт.

По-друге, на думку Давидюка, технократичні досягнення уряду. Це, зауважує він, не реформи, але теж позитив. Є два очевидних досягнення Кабміну: ремонт доріг по всій Україні і збільшення власного видобутку газу до 15 мільярдів кубометрів з перспективами до 20 мільярдів у 2020 році. Хоча, вважає він, ремонту доріг поки не так багато, як хотілося б. Адже ми транспортна країна, і нам потрібні гарні дороги, щоб заробляти на цьому гроші.

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Збільшуючи видобуток власного газу, Україна формує свою енергонезалежність з точки зору впливу Росії, яка купувала наші еліти через залежність від газу. 15 мільярдів – це трохи менше, ніж колись ми купували в Росії,

– наголошує Микола Давидюк.

По-третє, є низка успіхів на зовнішній арені. Петро Порошенко, вважає експерт, усіляко маневрував, і ми маємо серйозний прорив. В першу чергу, безвізовий режим з країнами ЄС. При цьому, підкреслює Давидюк, президент зміг зберегти відносини з Польщею і Угорщиною, з якими виникли певні непорозуміння. З Варшавою – на історичному ґрунті, а з Будапештом – у зв’язку з ухваленим законом про освіту.

Також великим позитивом політолог вважає дозвіл Канади на надання Україні зброї. Звичайно, до плюсів треба віднести продовження антиросійських санкцій США і ЄС.

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"Особливо треба відзначити майданчик ООН, який для України в 2017 році став досить ефективним для протистояння російському агресору. Хоча Росія всіма способами намагалася створити чужими руками нам проблеми, влаштовувала провокації, Україні вдалося їх відбити. До речі, незважаючи на тиск деяких політиків у Парламентській Асамблеї Ради Європи, російську делегацію так і не повернули в ПАРЄ", – наголошує Микола Давидюк.

Водночас, експерт наголошує: позитивів могло б бути і більше. Багато чого не залежало від України, і часто доводилося просто відбиватися від нападів замість того, щоб наступати. Але негативно на все вплинула внутрішньополітична боротьба.

В коаліції ми спостерігаємо протистояння між БПП і "Народним фронтом". Юлія Тимошенко протистоїть Петру Порошенку. Петро Порошенко – Міхеїлу Саакашвілі. Порошенко весь рік займався укріпленням своєї владної вертикалі і кампанією на другий президентський термін,

– наголосив Давидюк.

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