Польща та Україна розпочнуть видобуток газу на Львівщині: угода

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) та українська компанія "Енергетичні Ресурси України" (ЕРУ) уклали угоду про розвиток і видобуток газу на Львівщині 9 грудня 2019 року.

Про це йдеться на офіційному сайті польської компанії PGNiG.

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Що передбачає угода між Польщею та Україною

Угода між компаніями передбачає спільну роботу над концесією, розташованою у Львівській області поблизу польського кордону.

У першу чергу буде пробурена дослідницька свердловина заввишки до 2 500 метрів та проведено геофізичні зйомки для проєктування місця розташування наступних свердловин. У пресслужбі додали, що роботи розпочнуться одразу після отримання необхідних дозволів та дозволів.

Довідка. PGNiG та ЕРУ експортують природний газ в Україну з 2016 року. Компанії спільно постачали газ для потреб українського оператора електромережі та складів "Укртрансгазу".

Що відомо про польську компанію PGNiG

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) займається розвідкою і видобутком природного газу та сирої нафти, а також імпортом, зберіганням, продажем, розподілом газоподібного та рідкого палива, виробництвом тепла та електроенергії. Надає послуги з геофізики та буріння.

Її дочірні компанії та філії здійснюють геологорозвідувальну та виробничу діяльність у Норвегії та Пакистані, займаються продажем газу в Німеччині та трейдингом ЗПГ через офіс у Лондоні.

Що відомо про українську компанію ЕРУ

"Енергетичні ресурси України" (ЕРУ) – група компаній з іноземними інвестиціями, яка спеціалізується на реалізації проектів в українській енергетиці, об'єднує експертизу, сформовану за більш ніж 35 років реалізації міжнародних проектів з глибоким розумінням місцевого ринку.

У липні 2019 ЕРУ стала першою компанією, що здійснила імпорт електроенергії з країн Європи в Україну.

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Зауважимо, що між Україною та Росією досі тривають переговори щодо нового транзитного контракту. Дія попереднього завершуються 31 грудня 2019 року.



28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.



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