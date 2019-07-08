Відома авіакомпанія відмовилась купувати лайнери Boeing 737 MAX

Саудівський лоукостер Flyadeal відмовився від попередніх домовленостей з американською компанією Boeing щодо поставки літаків 737 MAX.

Замість 50 лайнерів 737 Max компанія Flyadeal планує придбати 30 літаків A320neo, пише DW.

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Загалом компанія планує, що в майбутньому авіапарк Flyadeal складатиметься лише з літаків A320neo марки Airbus.

Авіакомпанія Saudi Arabian Airlines, "дочкою" якої є Flyadeal, підписала з Airbus договір про купівлю кількох десятків лайнерів ще на Міжнародному авіакосмічному салоні в Парижі, який проходив у червні.

Saudi Arabian Airlines — флагманська авіакомпанія Саудівської Аравії зі штаб-квартирою в місті Джидда, що працює в сфері внутрішніх та міжнародних авіаперевезень за більш, ніж 90 напрямками країн Близького Сходу, Африки, Азії, Європи і Північної Америки.

Загальна вартість літаків близько 5,9 мільярда євро. Партія з 30 таких лайнерів надійде в Саудівську Аравію у грудні.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

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