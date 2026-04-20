Відомий німецький оглядач Рьопке йде працювати на німецько-українського виробника дронів

Німецький журналіст та військовий аналітик Bild Юліан Рьопке вирішив покинути журналістику. Натомість він має намір перейти до німецько-українського виробника безпілотників.

Про своє рішення Рьопке повідомив на власній сторінці в мережі X.

Як Рьопке пояснив свої плани?

Журналіст підтвердив інформацію про те, що він ще цього року залишить BILD. Водночас Рьопке планував оголосити про це лише за кілька місяців, аби до того часу повністю зосередитися на журналістській роботі.

Надалі він планує перейти до німецько-українського виробника безпілотників, який працює з 2023 року та входить до числа найбільших постачальників БпЛА для України.

Компанія займається розробкою рішень, що суттєво допомагають Збройним силам України у захисті країни. З міркувань безпеки працівників у Німеччині та Україні підприємство свідомо не афішує свою діяльність, тому його назву наразі не розголошують.

Також Рьопке зазначив, що вдячний BILD за понад одинадцять років роботи в компанії, і пообіцяв поділитися подробицями пізніше. Наразі ж він повертається до виконання своїх професійних обов'язків.

Довідка. Кар'єра Юліана Рьопке почалася з інтересу до геополітики ще під час війни в Іраку, коли він відстежував діяльність екстремістських угруповань на онлайн-форумах. З 2011 року він аналізує війни в різних країнах, зокрема в Сирії, Україні та Іраку, досліджуючи відкриті джерела.



Паралельно Рьопке працював у Axel Springer як мультимедійний редактор під псевдонімом "репортер конфліктів". У 2010 – 2013 роках був науковим асистентом у Потсдамському університеті, де займався темами безпеки й тероризму, а згодом працював у Берлінській школі економіки та права.



З 2015 року працює у BILD: від мультимедійного редактора до керівника політичного відділу, а нині – старший редактор і військовий аналітик. Також відомий розслідуваннями щодо затримок Німеччини з наданням військової допомоги Україні.

