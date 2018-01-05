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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий волонтер окреслив головні проблеми української армії

19:40, сьогодні 2755 Читать новость на русском
Українська армія
Українська армія / 24 Канал

Українське суспільство уже втомилося від війни, тому Міністерству оборони слід правильно працювати з інформаційним полем. Така робота своєю чергою має покращити ситуацію з мобілізацією.

Таку заяву зробив відомий волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, передає "Главред".

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"Головною проблемою української армії є відсутність нової високоточної зброї, колісної техніки в достатній кількості, необхідного рівня індивідуальної підготовки солдатів", – наголосив він.

За його словами, існує також глобальна проблема з некреативністю Міноборони щодо питань реклами і роботи з інформаційним полем, яка, зокрема, призводить до поганого рівня мобілізації.

"Причім як мобілізації на контрактну службу, так і мобілізації суспільства навколо теми війни. Ці проблеми я вважаю головними", – зауважив волонтер.

Крім того, він підкреслив, що в Україні від війни більше втомилися ті, хто її бачить тільки по телевізору.

"На жаль, це навіть не втома – це просто байдужість. Війна перестала бути цікавою людям. Вони до неї звикли і дивляться звіти штабу АТО, як ніби це прогноз погоди", – зазначив засновник фонду "Повернись живим".

На його думку, для зміни такої ситуації необхідна правильна робота з інформаційним полем, зокрема через соціальну рекламу.

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"У наступному році ми спробуємо це змінити. Принаймні, наскільки це зможе робити волонтерська організація. Тому не забутьте поставити це питання відразу ж рівно через рік", – констатував Дейнега.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Збройні Сили України Міністерство оборони України Волонтери
Джерело: 24 Канал
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