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      Відомо, коли запустять "Північний потік-2" попри санкції США

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      "Північний потік-2" запустять попри санкції США / hromadske.ua

      Трубопровід в обхід України "Північний потік-2" мають запустити не пізніше першого кварталу 2021 року. Раніше США ввели санкції проти компаній, які будують скандальний трубопровід.

      Посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявила, що вказує такий термін, виходячи з розмови з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, повідомляє ТАСС.

      Зверніть увагу: "Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю

      Запуск в роботу повинен відбутися наприкінці 2020 року або, найпізніше, в першому кварталі 2021 року,
      – заявив він.

      Міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше заявляв, що запуск трубопроводу очікується до кінця 2020 року.

      Що відомо про "Північний потік-2": коротко

      Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      До речі: "Північний потік-2" потрібно довести до кінця, – Меркель

      Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.


      Мапа "Північного потоку-2"

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Газпром Газ Газовий конфлікт Україна – Росія Санкції
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