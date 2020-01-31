Відомо, коли запустять "Північний потік-2" попри санкції США
Трубопровід в обхід України "Північний потік-2" мають запустити не пізніше першого кварталу 2021 року. Раніше США ввели санкції проти компаній, які будують скандальний трубопровід.
Посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявила, що вказує такий термін, виходячи з розмови з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, повідомляє ТАСС.
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Запуск в роботу повинен відбутися наприкінці 2020 року або, найпізніше, в першому кварталі 2021 року,
– заявив він.
Міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше заявляв, що запуск трубопроводу очікується до кінця 2020 року.
Що відомо про "Північний потік-2": коротко
Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.
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Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.
Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.