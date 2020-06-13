В Україні, незважаючи на пандемію, для літнього відпочинку можна поїхати в один з чотирьох регіонів. У МОЗ рекомендують обрати Одеську, Херсонську, Запорізьку або Миколаївську області.

Відпочивати можна у 4 областях України

Ці регіони відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Також після 1 липня, коли у Євросоюзі, як очікується, знімуть обмеження на в'їзд для іноземців, українці зможуть помандрувати до Європи.

З 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти. Буде найближчим часом знято обмеження по перельоту іноземних громадян і Євросоюз говорить також, що з 1 липня відкриє свої кордони для третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних заходів,

– зазначив Ляшко.

Які країни відкриють кордони для українців

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зроблено в межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.

З 15 червня, як очікується, громадян України впускатимуть:

США – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Албанія – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Велика Британія – 14-денний карантин після прибуття;

Туреччина – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.

З 27 червня українцям можна буде поїхати до Тунісу. Там іноземців теж тестуватимуть одразу після прибуття.

Крім того, 4 країни розглядатимуть можливість відкрити кордони після покращення епідеміологічної ситуації в нашій державі:

Кіпр – розглядатимуть це питання щотижня;

Чорногорія – розглядатимуть щотижня;

Греція – розгляне після 1 липня;

Грузія – розгляне після 1 липня.

Детальніше Україна відкриває аеропорти: куди зможуть полетіти українці



Куди зможуть літати українці / Інфографіка 24 каналу