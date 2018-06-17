Відпочивальників під Одесою налякав смерч
В неділю, 17 червня, на пляжі в селищі Приморське Кілійського району Одеської області відпочиваючі помітили водяний незвичний смерч.
Про це повідомив голова Кілійської міської ради Павло Бойченко на своїй сторінці у Facebook.
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Місцеві жителі стверджують, що ніхто не постраждав. Відпочиваючі спостерігали незвичний водяний смерч здалеку.
Дивіться відео: Смерч на березі Чорного моря
Джерело: 24 Канал
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