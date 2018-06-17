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Відпочивальників під Одесою налякав смерч

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Незвичний смерч налякав відпочивальників в Одесі
Незвичний смерч налякав відпочивальників в Одесі / bojcenko

В неділю, 17 червня, на пляжі в селищі Приморське Кілійського району Одеської області відпочиваючі помітили водяний незвичний смерч.

Про це повідомив голова Кілійської міської ради Павло Бойченко на своїй сторінці у Facebook.

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Місцеві жителі стверджують, що ніхто не постраждав. Відпочиваючі спостерігали незвичний водяний смерч здалеку. 

Дивіться відео: Смерч на березі Чорного моря

 

Теги: Новини України Новини Одеси Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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