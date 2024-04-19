Чи буде відповідь Ірану на атаку: ізраїльський журналіст припустив дії ЦАХАЛ

Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль 14 квітня. Тепер постає питанню, якою буде відповідь.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер висловив 24 Каналу думку, що в Ізраїля є 6 варіантів більш-менш адекватної відповіді на атаку Ірану. Ізраїль уже завдав ракетного удару по об'єктах в Ірані.

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Авіаційний удар

Зільбер зазначив, що першим варіантом є авіаційний удар літаками чи БпЛА. Ізраїль часто застосовує такі атаки по Ірану, як відповідь на обстріли по своїй території. Під удар швидше за все мають потрапити ядерні об'єкти Ірану.

Ракетний удар

За словами ізраїльського журналіста, в Ізраїля не так багато далекобійних балістичних ракет, що можуть долати відстань понад 2000 кілометрів. В Ізраїля навіть ракетних військ немає. Однак військові експерти переконують, що це прикриття, й усе в Ізраїля є.

Кібератака

Як зазначив Зільбер, ізраїльські хакери часто вдаються до кібератак. Зокрема, в одній з таких на іранських екранах вилазило повідомлення "Смерть диктатору". Проблема в тому, що такі атаки вважаються буденними й ніхто не сприйме їх, як адекватну відповідь.

Удар по проксі Ірану

Є кілька варіантів удару по проксі Ірану на Близькому Сході. Це може бути Хезбола, Ірак, Сирія, хусити в Ємені. Такі атаки Ізраїль також проводить регулярно, й ніхто не вважатиме це прийнятною відповіддю на атаку 14 квітня по Ізраїлю.

Диверсія та ліквідація іранського керівництва

Ізраїльський журналіст назвав ще 2 варіанти відповіді на атаку Ірану. Це диверсія або ліквідація когось з іранського керівництва. Проблема в тому, що такі дії дуже довго готуються, їх неможливо провести за день-два, тому якщо це вдасться, то всі будуть максимально здивовані.

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