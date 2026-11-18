Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 18 листопада в авторському викладі аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Ефір сьогодні присвячений детальному розбору історичної операції проти Керченського мосту, наслідкам російських ударів по українських містах, атакам України у відповідь по нафтопереробних заводах у Краснодарському краї, спробам Росії влаштувати масштабні диверсії в Європі та традиційному аналізу ситуації на лінії фронту.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди за 18.11.2026 – на 24 Каналі.

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Російські удари по Україні

В Одесі відбувся ракетний удар по місту. Щонайменше три людини загинули, ще щонайменше семеро були поранені. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, кав'ярні, магазини, автомобілі. Удар прийшовся буквально посеред житлового кварталу, в центральній частині міста.

На Харківщині Златопіль опинився під ударами російських безпілотників. По ринку росіяни вдарили дронами. Дванадцятеро людей постраждали, серед них хлопчик одинадцяти років. Також атаковано енергетику Харківщини: у Лозівській громаді немає електроенергії через удар по підстанції.

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Жертва російського теракту в Одесі, 18+ / фото – ДСНС

У Запорізькій області, в Кушугумі, FPV-дрон атакував людей. Загинула місцева мешканка, чоловік був поранений. У Павлограді на Дніпропетровщині — атаки російських безпілотників і КАБів, троє людей поранені.

У Дарницькому районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території на вулиці. На щастя, людей не зачепило. Це дуже скорочена версія подій, тому що ударів було значно більше.

Відповідь України по російських нафтопереробних заводах

Україна відповідає ударами по російських НПЗ. Знову горять два заводи — Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї.

Ільський НПЗ може переробляти понад 6,5 мільйона тонн нафти на рік. Його розташування важливе логістично, бо звідси доставляють дизель і пальне російській окупаційній армії на фронт. Це короткі логістичні плечі.

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Російські НПЗ знову зазнали ударів:

Крім того, цей завод уже атакували два дні тому — в ніч проти 16 листопада. Тоді було уражено три установки. Тепер стався повторний удар для закріплення ефекту.

Афіпський НПЗ недалеко, він теж може переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти на рік і постачає дизель російській армії. Його також атакували цієї ночі.

Падіння російського Ан-12

Вчора в Росії розбився військово-транспортний Ан-12. Літак упав у Кемеровській області, буквально за кілька кілометрів до аеродрому Кемерово. Екіпаж просив аварійну посадку, отже, на борту було щось не так, була якась технічна несправність.

Літак впав біля села Ягунове поруч із Кемеровом. Було видно, що він горів ще в повітрі, а потім розбився. На борту було дев'ятнадцятеро осіб. Усі загинули, як заявляє Міністерство оборони Росії. Літак виконував плановий політ, а причиною аварії назвали технічну несправність.

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У росіян мінус 1 Ан-12 / фото – МО РФ

Ці літаки не нові. Вони літають з кінця 1950-х років, фактично з 1959 року. Їх виготовляли на заводах Антонова в Україні, а також у 1980-х і навіть деякі у 1990-х роках.

Це машини з десятками років нальоту, деякі літають уже понад пів століття. Їх треба вчасно обслуговувати, але український завод цього давно не робить через війну, а росіяни, як бачимо, самі не тягнуть. Тому ці літаки потихеньку падають і розбиваються.

Кримський міст і операція, яка принизила Путіна

Дуже багато нових публікацій, відео і коментарів навколо історичної української операції зі знищення автомобільної частини Керченського мосту.

З'явилися кадри, зняті сьогодні вранці з поїзда, який проїжджав залізничною частиною мосту. Вона поки що функціонує. Із вікна пасажирського потяга чітко видно, що автомобільна частина мосту, де була арка, відсутня: вона розвалилася, впала у воду, а судноплавний канал у Керченській протоці перегороджено.

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Керченського автомобільного мосту не існує – дивіться відео, репортаж з місця подій:

На відео добре видно, наскільки довгим є цей фрагмент мосту – понад 200 метрів. Щоб відновити міст, росіянам довелося б затіяти масштабне будівництво, а в умовах війни вони цього не можуть зробити. Арку треба спершу виготовити, потім доставити на великих плавучих платформах, які стануть легкою ціллю для дронів і українських ракет.

Ступінь пошкоджень критичний для автомобільної частини. Відновити її найближчими роками росіянам не вдасться. Фактично міст не працює до кінця повномасштабної війни. Залишається лише завдання знищити ще й залізничний міст, щоб повністю перервати сполучення через Керченську протоку.

Виникали дискусії, чи Україна хотіла однією операцією знищити і автомобільний, і залізничний міст. Була версія, що залізничну частину могли залишити на потім як предмет торгу з росіянами. Але з оприлюднених відео компанії Firepoint та анімації видно, що удари по залізничному мосту теж були.

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Компанія Firepoint опублікувала кадри запусків ракет "Фламінго", які атакували і залізничну, і автомобільну частину Керченського мосту. На відео видно щонайменше п'ять ракет.

Пуски зграї "Фламінго" на Керченський міст – дивіться відео:

Ми точно знаємо, що ракети "Фламінго" застосовувалися в цій операції не тільки з цього відео, а й тому, що вчора на одній із ракет була встановлена відеокамера, і було видно, як вона підлітає до мосту та уражає його.

Firepoint також оприлюднила анімацію Аналіз удару FP-5 Фламінго по Кримському мосту. На ній видно, що удар по арках автомобільного мосту відбувся, проліт обвалився і перекрив судноплавну частину протоки. Потім інша ракета вдарила в основу арки залізничного мосту, пошкодила опору та місце стику арки з опорою і продовженням мосту. Однак залізнична арка не обвалилася.

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Можливо, було недостатньо ударних засобів, або частину ракет росіяни збили. Залізничний міст поки що лише пошкоджений і здатний функціонувати, що ми побачили з відео з поїзда. Але цю атаку можна повторити.

Ми точно переконалися, що в цій операції Україна використовувала різні засоби ураження. Це не тільки дрони та ракети-дрони, а й реактивні дрони, зокрема реактивний дрон "Лютий", Ан-197, який, здається, вперше випробували саме під час цієї операції. Також згадуються інші засоби — "Рута", "Паляниця", все це українського виробництва.

Реакція світу на операцію зі знищення Керченського мосту

The Times пише, що Україна під час атаки на Кримський міст не використовувала систему Starlink, а скористалася власною системою зв'язку. Це означає не лише політичний сигнал Путіну перед поїздкою в Китай, а й сигнал Трампу: Україна може обходитися без американської системи Starshield і Starlink для таких операцій.

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Україна під час атаки 17 листопада не покладалася на Starlink Starshield, а скористалася власною супутниковою системою, пише The Times із посиланням на українських співрозмовників у військовому командуванні та спецслужбах.

Український офіцер, причетний до планування операції, сказав, що ураження мосту стало свідченням: для проведення ударних місій Україна більше не потребує мереж Starlink і Starshield. Звичайно, ми будемо вдячні американцям, якщо вони відновлять нормальне функціонування Starshield для наших військових, але покладатися на Ілона Маска та американських партнерів Україна більше не може після численних випадків відключень і обмежень.

Відомо, що Маск і Трамп раніше відключали Starlink для українців, а Маск ще раніше робив це одноосібно під час українських операцій у районі Криму, вважаючи, що це ескалація.

У Пентагоні також прокоментували українську операцію доволі критично. Колбі, заступник Піта Гегсета, заявив, що такі удари не наближають врегулювання і перемогу України, а від цього страждають і звичайні росіяни.

Утім, міністр оборони Німеччини Пісторіус уже назвав такі заяви дурницями та розкритикував американців і їхнє бачення ситуації.

Український офіцер, коментуючи операцію для The Times, сказав: вперше в історії ми використали всі ці дрони для передавання відеосигналів ракетам, щоб ті могли вражати конкретні точки на мосту. Ми показали, що здатні проводити такі операції і без Starlink. А ще ця операція — символічний жест перед зустріччю лідерів США, Росії і Китаю, щоб показати, наскільки Путін слабкий.

Путін, очевидно, поїхав до Шеньчженя із дуже ослабленими аргументами і позицією для торгу та спілкування як з китайським лідером, так і з Дональдом Трампом. Ця операція ще довго лунатиме в міжнародній пресі, і цілком можливо, буде продовження. Новий удар може бути і по залізничному мосту.

Сумський напрямок: ознаки просування ЗСУ

Учора ми говорили, що статус "окупованості" росіянами села Юнаківка перебуває під питанням, про що писали самі росіяни.

Російський зетник Радов повідомляв у своєму телеграм-каналі, що українські війська в цьому районі наступають і просуваються: не тільки відбили Юнаківку у росіян, а й обійшли сусіднє село Локня та атакують у долині однойменної річки між Локнею і Басівкою.

Якщо звернути увагу на аналітику англомовних осінтерів, зокрема в соцмережі X, то видно ще цікавіші речі. Австралійський дослідник AMK Mapping повідомляє, що на Сумському напрямку відбувається щось дивне. На супутникових знімках видно кратери від КАБів у кількох районах глибоко всередині Сумської області, яка контролюється Росією, тобто в північній зоні окупації біля кордону.

Дивні дива на Сумському напрямку:

Якщо це не масова відмова російських КАБів і не масовий недоліт бомб, то це може свідчити про те, що Україна прорвалася майже до кордону з Росією.

У дискусії з AMK Mapping деякі інші осінтери запитували: ти маєш на увазі скиди КАБів по Юнаківці? Він відповів: ні, значно далі. Тобто, ймовірно, росіяни вже бомбардують північніші села або райони біля Басівки.

Це може означати, що українські війська просунулися на 5 – 6 кілометрів від лінії фронту і дійсно наблизилися до кордону з Росією в північній зоні біля Сум. Якщо це підтвердиться, це означатиме синхронну операцію тактичного або навіть оперативного масштабу зі звільнення цієї частини Сумщини або принаймні витіснення росіян максимально далі до кордону.

Поки що жодних офіційних заяв від корпусів, які діють на цьому напрямку, чи від вищого командування немає, тому ми можемо лише припускати, що там відбувається щось цікаве.

Скріншот карти DeepState

До речі, саме так починалася і операція "Вівальді". Клеман Молен та інші іноземні оглядачі писали, що в районі було дуже багато випадків скидів КАБів росіян по території, де нібито перебували їхні сили. А потім з'ясувалося, що там уже якийсь час просувалися українські піхотинці й витісняли росіян, а ворог змушений був скидати бомби нібито на голови своїх солдатів, яких там уже не було.

Тому будемо пильнувати північний напрямок біля Сум. Там може відкритися щось дуже і дуже несподіване.

Добропільський напрямок, нові тактики і російські втрати

Росіяни тут і далі активно тиснуть, намагаючись розширити свою присутність на флангах виступу біля Добропілля.

Є кілька вузьких ділянок, де ворог просунувся біля траси на Павлоград, фактично північніше цієї траси, на південь від Добропілля. Зокрема, в районі села Надія і Новофедорівка ворог намагається наступати, а в районі Гришиного рухається в західному напрямку до Мирного. Там вони закріпилися на кількох не надто глибоких ділянках, але ці ділянки сягають у кілька кілометрів по протяжності.

Ворог застосовує бронетанкові засоби для штурмів пізньої осені, бо більше туманів, більше темного часу доби, короткий світловий день. Використовуються дуже дивні танки, схожі радше на металевих їжаків чи дикобразів із навареним додатковим захистом.

412-та окрема бригада безпілотних систем "Немезіс" показує, як вони зупиняють подібні танки. Українські військові називають це дивним еволюційним ланцюгом: спочатку танк-мангал, потім танки-сараї, тепер танки-їжаки.

Загибель російського танка-мангала – дивіться відео:

Дроти і додатковий захист мали би зупиняти безпілотники, але це працює не завжди. Такі танки не з першого разу вдається зупинити, пошкодити і підпалити, але досвідчені оператори Немезіс мають хороші засоби ураження, і дрони пропалюють цей російський захист.

На фронті вдається зупиняти російські бронетанкові штурми на Донеччині, у тому числі й на добропільському напрямку.

Скріншот карти DeepState

Темпи російського набору падають

Російське опозиційне видання "Важные истории" проаналізувало темпи набору російських контрактників. Виявилося, що вони падають.

За третій квартал 2026 року контракт з російською армією підписали понад 109 тисяч осіб. Це випливає з даних про витрати федерального бюджету. За дев’ять місяців 2026 року федеральні бонуси за підписання контракту отримали 240 тисяч осіб. Це майже на 20% нижче, ніж за аналогічний період 2025 року, коли виплати отримали 262 тисячі.

Наприкінці 2025-го і на початку 2026 року темпи набору нових контрактників знизилися порівняно з попередніми роками. Так, темп і далі досить високий: понад 30 тисяч на місяць. Але цього недостатньо для нарощення сил, особливо якщо врахувати, що росіяни щомісяця втрачають десятки тисяч людей. За жовтень, наприклад, було рекордні 54 тисячі знищених або виведених із ладу.

Водночас важить не лише кількість, а й здатність цими військами оперувати. Як каже Майкл Кофман, росіяни втрачають і цю спроможність: деградує ланка оперативного командування, бракує сержантів, лейтенантів і капітанів, щоб оперувати ротами і батальйонними групами. Ворог адаптувався до цієї війни так, що відправляє на штурм поодиноких бійців або невеликі групи, і це не дає результату, на який розраховує Путін.

Російська диверсія в Польщі та новий фронт гібридної війни

Наприкінці – історія з Польщі. Вона стосується фронту, бо по суті це була спроба росіян відкрити другий фронт і позбавити Україну підтримки партнерів.

Польське видання Rzeczpospolita повідомило, що росіяни планували провести в Польщі операцію під чужим прапором із багатьма жертвами. Це мало відбутися наприкінці жовтня або на початку листопада, але диверсію вдалося випередити і зірвати.

Мала відбутися імітація нападу на об’єкт на території Росії в районі Калінінграда, але диверсійна група мала зайти з території Польщі. Операцію готували саме як провокацію під чужим прапором, щоб покласти відповідальність на Україну.

Росія готує диверсії в Європі / інфографіка – Rzeczpospolita

Попередження про диверсію надійшло від спецслужб країн-партнерів. На можливість такої провокації вказували й аналітики польських розвідувальних відомств. Аналогічні попередження надійшли до спецслужб Естонії, Латвії і Литви.

Джерела газети кажуть, що були конкретні об’єкти, на які мав бути спрямований напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв, імовірно, серед цивільних. Інший представник польських спецслужб порівняв цю заплановану диверсію з німецькою провокацією в Глівіце наприкінці серпня 1939 року. Метою було припинення допомоги й підтримки Україні.

Імовірно, саме про цю операцію говорив Дональд Туск, коли згадував дивні групи диверсантів з ліхтариками на кордоні, які щось нишпорять і готують.

Підсумок Рамштайну і стратегія на 2027 рік

Вчора у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, відбулося 37-ме засідання у форматі Рамштайн. П’ятнадцять країн-партнерів оголосили про нові пакети допомоги Україні. Багато з них спрямовані на ППО, ракети-перехоплювачі та дрони-перехоплювачі.

З українського боку прозвучало важливе запевнення від міністра оборони України Івана Хмари: Україна буде тільки нарощувати виробництво реактивних і звичайних дронів далекобійної дії для ударів углиб території противника. Європейські партнери готові вкладатися в такі проєкти.

Наших спроможностей у DeepStrike ми бачимо в цьому напрямку перспективу, і на 2027 рік ми спланували більше ніж утричі масштабування наших спроможностей. Більше ніж утричі буде засобів реактивних, звичайних наших дронів. Ми будемо працювати над їхньою ефективністю і над більш якісною роботою по цілях ворога, на території ворога. У цьому є перспективи, і ми тільки починаємо.

Щодо спільного виробництва, ми бачимо перспективу в цьому напрямку, тому що для нас важливо не тільки обсяг постачання допомоги, а й якість цієї допомоги. Ми говорили про пріоритетність постачання, пріоритетність фінансування. Вбачаємо, що 62% має бути спрямовано на дрони: FPV, MiddleStrike, DeepStrike і логістичні дрони. Тому для нас важливо розвивати спільні виробництва з партнерами, щоб вони могли інвестувати свою двосторонню допомогу в ці виробництва, а ми отримували необхідні якісні, актуальні засоби в достатній кількості.

Це стратегічно важлива заява. Вона показує, що співпраця України і Європи розвивається, а Україна також демонструє американцям, що здатна обійтися без них у цій війні проти ворога.

Якщо Трамп вирішить й надалі підтримувати Путіна, це його вибір. Але це вибір на користь неправильної сторони історії, на користь сторони зла у цій війні.

Огляд подій війни 18 листопада 2026 – дивіться відео: