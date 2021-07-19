Смена бессменного министра внутренних дел не могла оставить Украину равнодушной. За последние шесть дней на эту тему не высказался только ленивый. Характерно, что многочисленные комментаторы разделились на два лагеря, причем критерием размежевания стала не антипатия или симпатия к Авакову, а нечто более глубокое.

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Злой гений или диктатор

Одни рассматривают бывшего главу МВД как ключевую фигуру, без которой многое может измениться. Кто-то представляет его злым полицейским гением и кандидатом в диктаторы, от которого страна, наконец, избавилась. Кто-то, наоборот, видит в Авакове последнего министра Майдана; многолетнего гаранта стабильности; важный сдерживающий элемент, не позволявший Зе-команде полностью монополизировать власть.

А другие предпочитают говорить не об Арсене Борисовиче, но о системе, в которой он находился последние 7 лет. О язвах, пронизывавших украинские правоохранительные органы еще до Авакова и не излеченных после превращения милиции в полицию. О коррупция, о правовом нигилизме, о круговой поруке и других проблемах. По убеждению этой части общества, уход министра-долгожителя не грозит принципиальными переменами – ни в худшую, ни тем более в лучшую сторону.

По сути, перед нами классический спор о роли личности в истории. Для Украины он не в новинку: об этом же спорили во время президентских выборов 2019-го и продолжают спорить спустя два года после них. Но в случае с Арсеном Аваковым и его отставкой чистота эксперимента гораздо выше.

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Какой фактор оценки исключен

Дело не только в том, что пребывание Авакова в министерском кресле оказалось продолжительнее, чем украинский президентский срок. Важнее другое. Несмотря на свои политические амбиции, Арсен Борисович так и не обзавелся многотысячной армией фанатов: в отличие от Петра Порошенко или Владимира Зеленского. И уж тем более страстных поклонников нет и не будет у нового главы МВД Монастырского. А потому никто не станет сравнивать деятельность двух министров, изначально намереваясь найти желаемую "зраду" или "перемогу". Искажающий субъективный фактор почти полностью исключен.

"При Авакове такого не было!" – подобное замечание может прозвучать лишь в случае, если для этого действительно возникнут объективные предпосылки. Если сама жизнь заставит нас сравнить новое со старым. Если контраст между полицией Авакова и полицией без Авакова окажется слишком явным. Все это будет свидетельствовать о судьбоносной роли Арсена Борисовича в истории отечественного правопорядка.

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Однако возможен и другой вариант: пройдут месяцы и годы, Аваков найдет для себя новое место в украинской политике, но его пребывание на посту министра внутренних дел останется лишь заметной строчкой в биографии – а не эпохальной вехой в памяти соотечественников. И тем самым украинцы невольно признают, что система все-таки сильнее яркой и волевой личности.