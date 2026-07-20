Відповідатиме його рівню: яку посаду може зайняти Федоров після відставки

Лунає багато різних думок, яку посаду зрештою обійме колишній міністр оборони Михайло Федоров. Зрештою він може піти досить нестандартним шляхом.

Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов. За його словами, ситуація з відставкою Федорова може призвести до несподіваних наслідків. Зараз надзвичайно цікаво, куди саме він піде.

Що очікує на Федорова?

На думку Богданова, Федоров повинен опинитися на посаді, яка відповідатиме його рівню. Тут можна розглядати три варіанти. Або віцепрем'єр-міністр, або сам прем'єр-міністр, чого вже не станеться. Або ж він може стати керівником Офісу Президента. Водночас там вже працює Кирило Буданов.

Я думаю, що зараз Федорова відпустили в прекрасну політичну кар'єру. Гадаю, він знайде собі місце навколо сектору оборони, бо це для нього важливо. Там він набуватиме свого капіталу. Мені видається, що Володимир Олександрович створив собі ще одного конкурента на виборах,

– зазначив Богданов.

При цьому Федоров поєднує в собі найкращі риси як від цивільного кандидата, так і від кандидата воєнного часу. Якщо він захоче, то зможе досягти успіху на цьому напрямку.

Яке майбутнє очікує на Федорова: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, навряд чи Федорова повернуть на крісло міністра оборони. Цей сценарій видається аж надто малоймовірним.

Володимир Зеленський має таку рису, яка у зовнішній політиці допомагає, а у внутрішній – заважає. Він не веде перемовини з "терористами". Його неможливо шантажувати. Якщо умовний Трамп це робить, то просто йде лісом. Зеленський не поступається йому. У внутрішній політиці він теж не поступається,

– зауважив Богданов.

Однак вже був одного разу відкат рішень щодо НАБУ. Однак тоді поєднався внутрішній та зовнішній тиск. В контексті Федорова навряд чи варто очікувати питання від партнерів, адже це внутрішнє питання України. Вони не будуть втручатися у такі справи.