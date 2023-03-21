Відставка керівництва Держмитслужби не зупинила зловживань на регіональному рівні, – політолог

Хвиля кадрових відставок у керівництві Державної Митної служби, яка пройшла у лютому, не призвела до закриття тіньових схем на рівні регіональних митниць.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи перевірки Державного бюро розслідувань, які зараз тривають на митниці.

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Скандал на Волинській митниці, де ДБР викрило незаконну схему масштабного вивезення металобрухту до країн ЄС зі збитками для держави на 350 мільйонів гривень – лише частина загальної картини, зазначає політолог. Він зазначає, що великі обсяги вивезення брухту за сумнівними сертифікатами йдуть також через Львівську та Рівненську митниці. Як наслідок безконтрольного вивезення цієї сировини виникає її дефіцит в Україні, через це зупиняються металургійні заводи.

Можна констатувати, що відставка керівників Держмитслужби не призвела до припинення зловживань на рівні регіональних митниць. До того ж деякі заступники голови Митниці, яких називали відповідальними за сірі схеми, вчасно "пішли на лікарняний" і досі зберігають посаду, попри рішення Уряду,

– відзначив Микола Давидюк.

За оперативними даними, оприлюдненими напередодні ДБР, впродовж 2022 – 2023 років в результаті дії тіньової схеми через Волинську митницю до країн ЄС було вивезено близько 45 тисяч тонн металобрухту.

Раніше повідомлялося, що українські експортери брухту чорних металів у лютому 2023 року вивезли до країн ЄС близько 15 тисяч тонн сировини, що є історичним максимумом на цьому експортному напрямку. При цьому ЗМІ відзначають, що неофіційні розцінки митників на пропуск металобрухту сумнівного походження становлять від 60 до 100 доларів з кожної тонни.