Сильний і професійний міністр, – Корецький про Клименка і його роботу в МВС

Сергій Корецький висловився про Ігоря Клименка. Прем’єр-міністр України заявив, що високо оцінює роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника.

Про це Сергій Корецький сказав під час виступу у Верховній Раді 16 липня, відповідаючи на запитання щодо можливої зміни міністра оборони.

Як відгукнувся Корецький про Клименка та МВС?

За словами Корецького, він мав змогу безпосередньо спостерігати за роботою МВС під час проходження опалювального сезону, коли майже щодня брав участь у селекторних нарадах під головуванням президента або тодішньої прем'єр-міністерки.

Я вкрай високо оцінюю роботу Міністерства й особисто міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Я вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр,

– сказав Корецький.

Водночас прем'єр наголосив, що внесення кандидатури на посаду міністра оборони належить до виключної компетенції президента України.

Крім того, Корецький заявив, що його уряд зможе стати "урядом оборони", оскільки для цього є бажання, внутрішня потреба та згуртованість команди.

Нагадаємо, Ігоря Клименка розглядали як одного із кандидатів на посаду міністра оборони України. Володимир Зеленський заявив, що у Клименка "є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації".

Станом на 16 липня міністра оборони Верховна Рада не обрала, оскільки не отримала подання від президента. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, своєю чергою, повідомляв, що, згідно з даними його джерел, Клименко наразі відмовляється йти у міністри оборони.

Після обрання нового Міністра внутрішніх справ України 16 липня Ігор Клименко втратив свою посаду.