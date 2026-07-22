Боєць "Нахтіґалю" пояснив, чому відставка Сирського стала нагальною

Відставка Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ стала вже нагальною. Однак довкола цієї ситуації виникло багато спірних питань, на які немає однозначної відповіді.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, співзасновник спільноти "Нахтіґаль" Ігор Шолтис. За його словами, є певна дилема з приводу змін в армії. Існує думка, що цивільним не варто критикувати армію, адже вони не сильно в ній розбираються. Тому краще, аби про це говорили в ЗСУ. Але коли починають говорити військові, то є ризик нарватися на догану та інші неприємності. І ситуація з відставкою Сирського теж порушила ці проблеми.

Чи можуть військові критикувати головнокомандувача?

За словами Шолтиса, мабуть, кожен військовий в армії стикався з тими чи іншими проблемами, пов'язаними зі своїми командирами чи іншими людьми на різних рівнях. У випадку з Сирським він став уособленням системи, яка перестала працювати. Але далі виникає дилема.

Якщо дивитися широко, чи правильно те, що ми висловлюємо цю позицію? З точки зору внутрішніх конфліктів під час активної фази війни з Росією, це неправильно. Але чи є інший інструмент зараз? Риторичне питання. Тому багато військових йшли на свій страх та ризик і декларували свою позицію,

– зазначив військовий.

Військовий прокоментував відставку Сирського: дивіться відео 24 Каналу

Як наголосив Шолтис, наразі виник конкретний запит на зміни. Зважаючи на значний суспільний осуд, джерелом якого були також і самі військові, Сирському варто було б самому піти. Попри негативні аспекти, не можна знецінювати і позитивні досягнення колишнього головнокомандувача.

Була маніпулятивна думка, що Федоров воює дронами, а Сирський – каменюками. Це неправильно. Є перелік важливих речей, які він, як головком чи командувач Сухопутних військ, зробив. Але зараз є конкретний запит на зміни. І офіцер, який бачить значний суспільний осуд, зокрема й від військових, мав би сам з честю та гідністю піти,

– підкреслив військовий.

Додамо, вже колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій "Еней" Гнатов дав інтерв'ю 24 Каналу перед відставкою. Він оцінив, що насправді сталося між Генштабом та Міністерством оборони. Також військовий прокоментував вимоги мітингарів щодо відставки вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.