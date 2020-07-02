Яків Смолій подав у відставку. В результаті впала гривня, а деякі інвестори припинили співпрацю з Україною. Які наслідки для економіки матиме це рішення та хто прийде на зміну?

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням, повідомили у фейсбуці НБУ. 24 канал розбирався у причинах цього рішення, наслідках для економіки, гривні та співпраці з міжнародними партнерами, а також у можливих кандидатах.

Актуально Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск

Наслідки для України

Про негативні наслідки відставки Якова Смолія заявили безліч експертів та політиків. Зокрема депутатка від "Голосу" Галина Васильченко у фейсбуці написала, що це дуже тривожний сигнал для кожного українця, зовнішнього чи внутрішнього інвестора та МВФ. Тим паче, наголосила Васильенко, коли причиною відставки є політичний тиск, як зазначив сам Яків Смолій.

Експертка додала, що відставка загрожує:

зриву співпраці з МВФ;

зростанню рівня інфляції;

підвищенню кредитів і кредитних ставок;

поверненню корупціонерів до фінансового сектору країни;

втрати позитивного іміджу країни на міжнародній арені.

Найбільший ризик – влада отримає доступ до "друкарського верстату" і замість розвитку економіки просто почне друкувати гроші. Вони знеціняться, і це буде удар по гривні, наших зарплатах і заощадженнях. Ми вже чули подібні заяви від представників влади, але знали, що НБУ цього не допустить. Тепер його хочуть прибрати,

– резюмує Васильченко.

Водночас влада запевняє, що ніяких негативних наслідків для економіки України не слід чекати.

"Вважаю, що немає ніяких підстав переживати про курс валют у в зв'язку з відставкою чиновника. Можливо, ми можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але я вважаю, що будуть прийняті відповідні рішення і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться," – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

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Вплив на курс гривні

Українські обмінники вже відреагували на заяву Смолія. Станом на 2 липня долар та євро в українських обмінниках доволі сильно додали в ціні. Долар зріс на 34 копійки, в той час як євро додало в ціні одразу 48 копійок.



Курс валют після заяви Смолія / Факти

Це загрожує підривом фінансової стабільності в країні в розпал світової кризи. Відповідно, девальвацією гривні та стрибком цін, якщо ідеї політичного контролю над НБУ та емісії грошей будуть реалізовані,

— заявив Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічних стратегій в коментарі Громадське.

Євген Дубогриз, фінансовий аналітик, вважає, що з приходом іншого голови Нацбанку існує загроза емісії гривні, тобто друку грошей, який призведе до інфляції. Нагадаємо, що Яків Смолій неодноразово заявляв, що емісії гривні не робитимуть, адже це негативно вплине на валюту та економічні показники загалом як показує досвід. Україна не може собі цього дозволити.

Зауважимо, що рішення в Нацбанку приймаються колегіально, тому не все залежатиме від голови Нацбанку. Проте, якщо вірити словам Якова Смолія про політичний тиск, а також зважати на те, що кандидатуру Чурія не розглянули на другий термін, то можна передбачити, що чинна влада братиме все більший контроль над Нацбанком.

У середньостроковому періоді — за рік-півтора — ми справді можемо мати повернення інфляції до 15-20% на рік та збільшення кількості неплатоспроможних банків, особливо, якщо новий голова чинитиме тиск на нинішнє правління або наполягатиме на призначенні лояльних заступників (а на практиці так завжди й відбувалося),

— заявив аналітик Євген Дубогриз.

Фінансовий експерт Тарас Козак вважає, що через відставку Смолія гривня "полетить" до 30, а згодом і до 50 за долар.

Експерти сходяться на думці, що відставка Смолія буде мати негативний вплив на курс гривні. Це відбудеться не лише як пряма реакція, але й опосередковано через недовіру іноземних інвесторів чи погіршення відносин з МВФ.

Відтік інвестицій

Через можливу відставку Смолія вже скасували розміщення євробондів. Це мало бути перше розміщення єврооблігацій з початку пандемії коронавірусу. Це були "довгі" 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року. Сума облігацій – 1,75 мільярда доларів. А відсоткова ставка за цими цінними паперами становить 7,3% річних.

За словами фінансиста Сергія Фурси, угоду про розміщення євробондів скасували через підрив незалежності Національного Банку. Це також підтвердили у Міністерстві фінансів.

Це безпрецедентна подія. Україна не залучила 1 мільярд доларів нових грошей. Інвестори не люблять, коли їх кидають. І для України грошей більше немає,

– наголосив експерт.

Детальніше Скасували угоду про євробонди: через відставку Смолія Україна не залучить 1,75 мільярда доларів

Експерт з економіки Павло Кухта розповів, що інвестори розглядають НБУ останніх років як певний маркер реформ і певну гарантію того, що Україна є надійною для інвестицій. Заява про відставку підриває цю довіру.

Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор найбільшої інвесткомпанії України Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції в Україну. На його думку, влада в Україні діє протилежно тому, як це роблять інвестори.



Томаш Фіала з Dragon Capital відреагував на заяву Смолія / Фото з фейсбуку

Ми відкладемо нові інвестиції, оскільки влада діє останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, як інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують і радять. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, якими мотивами вони керуються. Це або повна некомпетентність, або мотивований Росією саботаж,

– наголосив він.

"Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, МВФ, Світовий Банк. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації", – додав він.

Детальніше "Це остання крапля": Dragon Capital зупиняє інвестиції в Україну через відставку Смолія

Вплив на відносини з МВФ

На думку голови комітету з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ.

Нардеп не вважає, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки,

– зазначив Гетманцев.

На думку Сергія Фурси, наразі це рішення руйнує співпрацю з МВФ та всіма іншими партнерами — ЄС, Світовим банком, США та іншими.

Нагадаємо, що співпраця МВФ з Україною є критично важливою для нашої економіки зараз. Через постійну ротацію влади та невиконанням Україною вимог МВФ, програму кредитування довго не затверджували. Її врешті завтердили у червні та дали перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів. Проте рішення про відставку може негативно вплинути на подальші транші.

Чому Яків Смолій подав у відставку

За словами Смолія, протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск.



Яків Смолій про свою відставку / НБУ

Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами,

– зазначив Смолій.

Та додав, що своєю відставкою хоче застерегти від "подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

Водночас Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, який є ймовірним кандидатом на посаду голови Нацбанку, не вірить у заяву про політичний тиск.

Ані я особисто, ані інші члени Ради Національного банку не відчували жодного політичного тиску з боку нинішнього або попереднього керівництва держави та мали безперешкодну можливість забезпечувати незалежну політику та виконання основних функцій Національного банку, – написав Данилишин у фейсбуці.

До слова, раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Його призначили на посаду глави Нацбанку у 2018.

Яка процедура звільнення

Заяву Смолія 2 липня розглянув профільний комітет Ради. Зеленський вніс у раду відповідно постанову №3772 на розгляд депутатів. Тепер її повинні підтримати більшістю голосів (226).

Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку тимчасово виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова. Проте кандидатуру на заміну вже активно розглядають. Про це читайте далі.

Що цьому передувало

Профільний комітет виніс постанову, якою по суті хотів розпочати процес зміни глави Нацбанку, а також зменшення незалежності цього органу. Свою позицію комітет аргументував низкою звинувачень у бік НБУ та його голови, основними з яких є зміцнення гривні та "піраміда з ОВДП". Детально, чому ці закиди Нацбанку є необгрунтованими ми описали в матеріалі Битва проти НБУ: чи замінять керівництво та чому США з МВФ проти.

Профільний комітет також вирішив створити Тимчасову слідчу комісію, яка оцінить дії керівництва Нацбанку і Фонду гарантування вкладів у 2014-2019 роках, час коли керівниками були Валерія Гонтарєва, а згодом і чинний керівник Яків Смолій. Він вступив на посаду у 2018.

Міжнародні партнери України, зокрема США, країни "Великої сімки" та МВФ одноголосно виступили проти втручання в діяльність Нацбанку та пригрозили погіршення відносин.

Конфлікт через Чурія

30 червня стався черговий конфлікт між Нацбанком та Радою НБУ (членів яких призначає президент). Рада НБУ відмовилася внести у порядок денний питання про призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ на другий строк. Його перший термін закінчується 10 липня. Як стверджують в НБУ, наглядовий орган порушив таким чином законодавство, адже жодним чином не обґрунтував свою відмову.

Реакція України та світу на відставку Смолія

Рішення Якова Смолія здійняло безліч дискусів як у суспідбстві, так і серед політиків та експертів.

МВФ виступає за незалежність НБУ

МВФ неодноразово заявляв, що задоволене діяльністю керівництва НБУ. Його відставку фонд прокоментував в надії, що наступник продовжить шлях Смолія, а головне – незалежність органу збережеться. Керівництво Смолія наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці, повідомляє пресслужба відомства.

Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови,

– наголосили у МВФ.

Країни G7 підтримують керівництво НБУ

Посли країн "Великої сімки" також висловили свою підтримку діяльності Нацбанку на чолі із Смолієм і назвали її "фундаментальним досягненням для України".

Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку,

– заявили посли.

ЄС вбачає тривожний сигнал

Представник ЄС Пітер Стано висловив надію, що НБУ залишиться незалежним, зауваживши, що відставка Смолія через політичний тиск – тривожний сигнал.

Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі передбачуваного політичного тиску посилає тривожний сигнал. Банк повинен зберігати здатність самостійно виконувати свою роль. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні,

– наголосив він.

Офіс президента заперечує політичний тиск

В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності. І додали, що забезпечення незалежності НБУ є безумовним пріоритетом. Про це повідомили на сторінці ОП у телеграмі.

Також в Офісі Президента нагадали, що дискусії про діяльність НБУ не повинні мати політичне забарвлення.

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності й сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування," – написали на сторінці ОП.

Кандидати на главу Нацбанку

За різними джерелами ймовірними кандидатами на посаду глави НБУ є Тимофій Милованов, Кирило Шевченко, Володимир Лавренчук, Олена Щербакова, Богдан Данилишин, Роман Жуковський. 24 канал зібрав що відомо про кожного з них.

Тимофій Милованов

Милованов – колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Його призначили на посаду 29 серпня 2019 року, проте у березні його замінили на Ігора Петрашку. Колишній міністр з 2016 по 2019 був членом Ради Нацбанку.



Милованов / Фото з фейсбуку

Вчився у Київській школі економіки, якої є зараз президентом. А також в університеті Вісконсин-Медісон. Милованов співзаснував аналітичну платформу VoxUkraine.

Кирило Шевченко

Шевченко – Голова правління Укргазбанку. За даними "РБК-Україна", Президент Володимир Зеленський вже зустрівся з Кирилом Шевченком щодо його можливого призначення керівником НБУ.



Шевченко / Wikimedia Commons

Свою роботу у банківській сфері Шевченко розпочав у 1994 з Українського кредитного банку. Наступного року перейшов у банк Аваль. Згодом - у "Фінанси і Кредит", де пропрацював 11 років. Після цього став головою Державною іпотечної установи.

У 2011 він стає штатним радником Прем’єр-міністра і водночас увійшов до наглядової ради Укргазбанку, де пізніше стає стає першим заступником голови Правління. За свою кар'єру також працював радником голови Правління Ощадбанку.

Володимир Лавренчук

Володимира Лавренчука розглядали на посаду голови Нацбанку ще у 2014, але тоді посаду отримала Гонтарєва.



Лавренчук / iccua.org

Лавренчук 38 років працював у банківській системі, зокрема з 2002 очолював Райффайзен Банк Аваль. Проте у 2019 його контракт не продовжили.

Сам Лавренчук підтримує діяльність Нацбанку, а тому не очікує, що йому запропонують відповідно посаду.

Детальніше Відставка Смолія: Лавренчук розповів, чи претендує на його місце

Вважаю, що ця стратегія була дуже амбіційною. Очевидно, я є її прихильником. Тому не очікую, що зараз буде для мене запрошення. Адже зміна Смолія – це саме є перегляд цієї стратегії,

– пояснив він.

Олена Щербакова

Щербакова – членкиня Ради НБУ. Вона пропрацювала в Нацбанку 20 років, але у 2014 пішла з посади. Згодом отримала посаду радника Ощадбанку, а пізніше приєдналася до Ради Нацбанку.

Декларація Щербакової

У власності ймовірної кандидатки 5 земельних ділянок на Київщині та Івано-Франківщині, 2 житлові будинки на Івано-Франківщині та 2 квартири у Києві.

Щербакова володіє двома автомобілями:

Toyota Land Cruiser 150 2011 року випуску, яку купила за 800 тисяч гривень;

Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску, придбала за 1,97 мільйона гривень.

Загалом у 2019 році вона отримала доходи розміром понад 3 мільйони гривень. Крім того, задекларувала понад 4,5 мільйона гривень готівкою.

Богдан Данилишин

Данилишин – Голова Ради НБУ. Колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко (2007-2010). Колишній Президент Європейського Інституту економічних та політичних досліджень розвитку країн Центральної та Східної Європи і України.

Данилишин / НБУ

З приходом до влади Януковича проти Данилишина почалися політичні репресії - ГПУ винесла постанову про оголошення Данилишина у внутрішньодержавний і міжнародний розшук. Данилишин отримав притулок у Чехії, але у 2013 кримінальне провадження припинили через відсутність складу злочину.

У 2016 його призначили членом Ради НБУ, після чого Данилишина одразу обрали головою.

Роман Жуковський

Жуковський розпочав кар'єру з Укрсоцбанку. Потім перейшов у Мінекономіки і працював в секретаріатах різних президентів (Віктор Ющенка та Віктора Януковича). Після цього перейшов на роботу в структуру Світового банку, де працює досі. За інформацією "Мінфіну" Жуковському пропонували посаду міністра економіки у команді Володимира Зеленського, але той відмовився. Посада Жуковського не передбачає подання декларації.

Жуковський / file.liga.net

Що відомо про Смолія та критику його діяльності

Біографія Смолія

Яків Смолій працює у банківській системі з часів незалежності України. За цей час встиг працюватиу у банку "Аваль" та холдингу "Престиж-груп". У 2014 Смолія призначили заступником голови Нацбанку. У 2017 він став виконувачем обов'язків глави, а в 2018 і сам обійняв цю посаду, на якій мав залишатися до 2025.

Смолій вважався одним із найбагатших чиновників країни. У 2015 році за сумою на банківських рахунках його обігнав лише Порошенко. Тоді Смолій задекларував 98,7 мільйона доларів на рахунках у банках. Детальніше про кар'єру та доходи Смолія читайте у матеріалі Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ.

За що критикували Смолія

Профільний комітет напередодні видав постанову, в якій зазначили незадоволеність роботою Нацбанку, зокрема через: