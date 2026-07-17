Політична система не працює, – дипломат назвав, які проблеми виявила перестановка в уряді

В Україні впроваджуються кадрові зміни. Зазвичай, коли уряд йде у відставку, то в такий спосіб розв'язуються проблеми. У нинішній ситуації виявилося інакше – цей процес навпаки їх породив.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, звернувши увагу на те, що під час засідання Верховної Ради 16 липня, де розглядались проєкти постанов про призначення нового прем'єр-міністра і формування нового складу Кабміну, більшість нардепів ходила по залу і запитувала, що відбувається.

Відставка породила нові проблеми

Дипломат наголосив на тому, що якби не відставка Федорова, то суспільство б і не знало, що між Міноборони України й керівництвом ЗСУ певний період тривають суперечки. Публічно про це заговорив Федоров під час брифінгу, де розповів, що його відставка стала результатом ультиматуму головнокомандувача ЗСУ Сирського. Він поділився, що всі ініціативи, які пропонувала його команда, блокувалися.

Стає ще веселіше, коли аналізуєш цю ситуацію. Ми не знали навіть про те, що там існують такі протиріччя. А це означає, що фактично політична система не працює,

– констатував Безсмертний.

Зі слів політика, аналізуючи зміст цього конфлікту, стає зрозуміло, що головнокомандувач Сирський займався справами, які не є його компетенцією, бо його завдання – це визначення тактики. А матеріальне забезпечення армії – це справа Міністерства оборони.

Виникає запитання, де могли перетнутися їхні функціональні обов'язки? Та ніде! Очевидно, що за цим стоять речі, які не розголошуються. Невипадково ж на власному брифінгу Федоров сказав, що Сирський не хоче озвучувати насправді, що відбувається. Це наштовхує на дуже неприємні думки. Відтак видно, що справа затягується, і поки що голосів на призначення нового міністра оборони немає,

– зазначив Безсмертний.

Замість того, аби зробити паузу, як зауважив історик, Зеленський рухається далі. Як наслідок, зі слів Безсмертного, від однієї проблеми породжується низка інших. Президент України спочатку озвучував в якості кандидатури на посаду нового очільника Міноборони Клименка, який керував МВС.

Замість нього міністром внутрішніх справ Верховна Рада вже призначила Вигівського. Проте згодом Зеленський поставив виконувати обов'язки міністра оборони Хмару, який керував СБУ. Як наслідок – Клименко міністром оборони наразі не став. А наступне засідання Ради заплановане через місяць.

Відтак вийшло, що Клименко тепер повис у повітрі, ніби його покарали. Голосів за нього як на міністра оборони немає, але він уже і не міністр внутрішніх справ. Відставка – це в класичній системі розв'язання проблеми, а тут після неї виникає одна, через декілька годин інша. Якщо так справа піде далі, то ми матимемо їх з десяток,

– підсумував Безсмертний.

Повне інтерв'ю Романа Безсмертного: дивіться у відео