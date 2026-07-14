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24 Канал Новини України Свириденко не прийняла пропозицію Зеленського і не стане послом у США, – ЗМІ
14 липня, 16:55
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Свириденко не прийняла пропозицію Зеленського і не стане послом у США, – ЗМІ

Данило Жоров

Юлія Свириденко у вівторок, 14 липня, була відправлена у відставку. ЗМІ повідомляють, що президент України пропонував колишній прем'єр-міністерці посаду посла в США.

Проте вона відмовилась від призначення. Про це повідомляють джерела 24 Каналу та Суспільного

Що відомо про рішення Свириденко? 

ЗМІ писали, що Юлії Свириденко аргументували її відставку необхідністю замінити посла в США. Зеленський та експрем'єрка не коментували чіткі причини зміни голови уряду. 

Три джерела в оточенні експрем'єр-міністерки повідомили, що станом на ранок 14 липня вона не розглядає для себе цю посаду. Невідомо, чи відмовила вона президенту.

Президент повідомив, що запропонував Свириденко очолити дипломатичне відомство одного з ключових партнерів України. Вона написала, що готова продовжувати державну службу. 

Що відомо про зміни в уряді?

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку Юлії Свириденко з посади Прем'єр-міністра України. Це означає відставку усього складу Кабміну. Рішення підтримали 258 народних депутатів.

Джерела 24 Каналу в уряді зазначають, що президент вже визначився з новим прем'єр-міністром України. Ним стане голова правління "Нафтогазу" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

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