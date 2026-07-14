Свириденко не прийняла пропозицію Зеленського і не стане послом у США, – ЗМІ

Юлія Свириденко у вівторок, 14 липня, була відправлена у відставку. ЗМІ повідомляють, що президент України пропонував колишній прем'єр-міністерці посаду посла в США.

Проте вона відмовилась від призначення. Про це повідомляють джерела 24 Каналу та Суспільного.

Що відомо про рішення Свириденко?

ЗМІ писали, що Юлії Свириденко аргументували її відставку необхідністю замінити посла в США. Зеленський та експрем'єрка не коментували чіткі причини зміни голови уряду.

Три джерела в оточенні експрем'єр-міністерки повідомили, що станом на ранок 14 липня вона не розглядає для себе цю посаду. Невідомо, чи відмовила вона президенту.

Президент повідомив, що запропонував Свириденко очолити дипломатичне відомство одного з ключових партнерів України. Вона написала, що готова продовжувати державну службу.

Що відомо про зміни в уряді?

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку Юлії Свириденко з посади Прем'єр-міністра України. Це означає відставку усього складу Кабміну. Рішення підтримали 258 народних депутатів.

Джерела 24 Каналу в уряді зазначають, що президент вже визначився з новим прем'єр-міністром України. Ним стане голова правління "Нафтогазу" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький.