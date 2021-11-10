Відсторонення від роботи без щеплення проти COVID-19: реакція українців та пояснення експертів

В Україні 8 листопада набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. Відповідно до нього, усіх невакцинованих держслужбовців і вчителів усунуть від роботи без збереження заробітної плати.

Документ викликав чималі суперечки в соцмережах. Однак експерти наголосили, що держава бере на себе конституційний обов'язок захистити людей та робить так, щоб діти мали право на освіту, а чиновники могли виконувати зобов'язання, взяті на себе.

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"Якщо люди вірять, що Земля – плоска, то їх ніяк не переконаєш"

Вакцинація в Україні триває з лютого 2021 року, тобто дев'ять місяців. Станом на листопад людей, які отримали дві дози в країні, виявилося не так багато – 19,20%. Катастрофічно й те, що Україна, ще не досягнувши піку нової хвилі захворювання, опиняється в списку лідерів серед європейських країн за рівнем госпіталізацій та за рівнем смертності.

Представники влади думають над тим, як збудувати комунікацію з найбільш радикальними антивакцинаторами. Фейкові новини, як от "розпилювання коронавірусу літаками" чи "експеримент над людьми" поширюються у соцмережах.

А ідеологічні війни ботоферм у Facebook, Insragram та інших платформах створюють негативну напругу серед українців. Експерти кажуть, що "це вже перетворилося на епідемію між невакцинованими", адже більшість тих, кого госпіталізують, не мають жодної дози проти COVID-19.

Є дві причини, чому люди проти вакцинації. По перше, це освіта – базова, середня, вища. По друге, в мене є претензії до моїх колег, до медичних працівників, першочергово – до лікарів. Це ті люди, які поширюють неправдиву інформацію, і вони, хоч мають дипломи та звання спеціалістів, але при цьому відмовляють пацієнтів від вакцинації. Такі випадки в Україні непоодинокі. Федір Лапій Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), голова правління у ГО "Батьки за вакцинацію", доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології у НМАПО імені П.Л. Шупика

Якщо говорити про радикальних антивакцинаторів, зазначив експерт, то тут ніяк їх не переконаєш. Бо "якщо людина вірить в те, що земля плоска та стоїть на трьох слонах, чи будете ви таких людей запускати у космос, щоб вони переконалися в протилежному?"

Навіть, якщо ви це зробите, аби переконати цих людей, щоб вони самі подивилися з космосу, з орбіти на Землю, що вона не плоска, то ці люди скажуть, що "ви спеціально так підлаштували, це був не космос, це була якась ілюзія, гіпноз. Ми що маємо у це вірити?",

– додав він.

Обмеження потрібні для порятунку

Тому Міністерство охорони здоров’я України переходить до радикальніших форм комунікації з суспільством. Зокрема, для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на антитіла. У "червоній зоні" до кафе чи спортзалів зможуть потрапити тільки ті, хто має сертифікат.

А з 8 листопада ще й набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Йдеться, зокрема, про працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх закладів.

Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення. Не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок.

"Є права, а є обов'язки"

Федір Лапій пояснив, що є права, а є обов'язки. Пандемія COVID-19 – це серйозний виклик. Для того щоб забезпечити дотримання прав іншим людям, держава бере на себе виконання певних обов'язків.

Якщо ми говоримо про право на освіту, то без вчителів навряд чи можна забезпечити його. Тому держава бере на себе обов'язок відповідно до Конституції, навіть до рішень Конституційного суду, до законів забезпечити право дітей на освіту,

– наголосив фахівець.

І саме обов'язок дітей на освіту держава впроваджує через вакцинацію вчителів, без яких освітній процес неможливо собі уявити. Так само через вакцинацію чиновників, без яких держава існувати не може, бо є низка документів, які необхідно підписувати й це також є основою держави, зазначив Лапій.

"Держава бере на себе обов’язок відповідно до Конституції" / Фото Україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти"

Баталії у Facebook

Наказ Міністерства охорони здоров'я викликав чималі суперечки між людьми у Facebook-групах та чатах. Деякі з них пишуть, що "логіки у відстороненні немає, адже вони (школи – 24 канал) й так працюють дистанційно". Інші зазначають, що водночас працювати залишилися дитячі садочки, тому таке рішення – правильне.

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Звучать й інші думки, накшталт: "Економлять на зарплатах"; "невже люди ще не зрозуміли, що в діях влади логіки немає, ціль одна – всіх вколоти"; "нехай ще й роти нам позашивають, щоб з голоду поздихали"; "Жах. Вакциновані чи ні – все одно школа не працює"; "А хто буде працювати?"; "Чиновників треба усувати, а педагогів не чіпайте"; "А в чому прикол усунення від роботи, якщо все одно дистанційка і ніхто ні з ким не контактує? Через інтернет кабель вірус начебто не передається. Нісенітниця на нісенітниці".

Обурює людей й те, що відсторонювати будуть без збереження заробітної плати. Зокрема, у чатах та групах пишуть, що "так хвилюються за здоров'я людей, що позбавляють їх роботи та заробітної плати". Користувач Facebook Дмитро Масютін зазначив: "Мені байдуже вже, хай читають Конституцію. Хотіли зарплату 4000 доларів, зробили разом? Насолоджуйтеся".

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Катерина Сідельник з Рівненщини пише, що у Департаменті освіти сказали, що "якщо хочуть працювати по професії, то нехай вакцинуються, а ні – звільнення". Леся Бакунець додала, що на Рівненщині зробили попередження не тільки вчителям і вихователям, а навіть машиністам, що якщо не провакцинуються – відсторонять від роботи. Користувачі соцмережі уточнили, що такі ж обмеження діють і в інших областях.

Обурені й ті, хто вакцинувався. Найбільше невдоволення через віддалену роботу та навчання. Так, зокрема, Наталія Лялина пише, що "ми давно вакциновані, а працювати не дають. Працюємо в дистанційному режимі, навіть початкова школа. Бо ж треба економити кошти на теплі та їжі в шкільних їдальнях". Ніна Старжевська вважає, що "дітей лишають якісної освіти, адже у школах зараз великий кадровий голод, школи "виють без спеціалістів".

Чиновників та освітян, які не мають одної дози проти COVID-19, буде відсторонено від роботи / Скриншот коментарів щодо наказу, який набув чинності 8 листопада

Деякі користувачі пишуть, що відсторонення одного є загрозою для іншого. Пояснюють це тим, що навантаження та кількість контактів на одного вчителя у такому випадку збільшиться. Інші обурюються тим, що педагоги, які навчають дітей 1-4 класів працюють дистанційно – навіть ті, які вакцинувалися. Коментатори впевнені, що учні початкової школи таким чином отримають "не якісні знання".

Дехто грозиться, що буде відновлюватися на посаду через суд. Так, зокрема, Юлія Обервенець не розуміє, "на підставі якого закону України будуть відсторонювати педагогів і держпрацівників? В кодексі законів про працю не вказано, що невакциновані від COVID-19 працівники можуть бути відсторонені".

Геннадій Костак додає, що "як відсторонять, так і поновлять. Ще й виплатять, і вчителі були б молодці, якби хоча б по 10-15 тисяч моральної шкоди домоглися. Оце б була наука тим, хто не в силі хоча б прочитати Конституцію".

Коментарі користувачів Facebook / Скриншот 24 каналу

"Поважаю право на власну позицію кожного, якщо це не несе загрози іншим"

Кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Оксана Почапська розповіла, що в освітньому закладі, де вона працює, відсторонили близько десяти працівників.

В нашому університеті працює, як і по всій Україні: є наказ згори – є відповідь від університету. Щодо мого персонального ставлення до цього: я вакцинована, проте поважаю право на власну позицію кожної конкретної людини, якщо ця позиція не несе загрози решті членів суспільства,

– зазначила вона.

Однак, наголосила жінка, не знає, чи доцільно відсторонювати від роботи викладачів тих закладів вищої освіти, які наразі перебувають на дистанційній формі навчання, оскільки "через комп'ютерні технології ковід не передається". Якщо ж говорити про одиничні випадки, коли ЗВО чи школа не можуть вийти на повноцінне навчання через те, що декілька співробітників не бажають вакцинуватися, то таки варто відсторонювати, впевнена викладачка.

Поясню свою позицію на прикладі школи, оскільки навчання дітей 1-6 класів (особливо) при дистанційному навчанні лягає на плечі батьків. Це не просто не зручно, коли батьки працюють, бо доводиться або суміщати роботу і навчання дітей, або доводиться брати відпустку і найчастіше це за власний кошт,

– зазначила вона.

За її словами, це ще й неефективно, оскільки батьки, які б вони "педагогічно підковані не були, вдома вони – батьки". І дітям дуже важко переналаштуватися і сприймати їх, як вчителів.

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Оксана Почапська наголосила, що вакцинація – це вибір кожного конкретно, але й освіта мусить залишатися якісною.

Аспірантка філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна Миколаївна розповіла, що вакцинувалася давно. Зараз на роботу у виш ходять методисти, ректорат і деканат.

Ректорат збирав списки вакцинованих однією та двома дозами та списки невакцинованих. Обов'язково треба було прикріпляти копію сертифікату про вакцинацію, де будуть вказані дати. Цю інформацію збирали ще з вересня. Ці дані постійно оновлюються (щотижня), оскільки хтось тільки вакцинувався. Ці дані передають у деканат,

– уточнила вона.

За словами аспірантки, працівники вишу могли обурюватися через телефон, але все одно вакцинуються. Влітку щеплення робили вакциною Pfizer, а потім можна було вибрати й інші. З літа, додала вона, збирали списки тих, хто хоче зробити вакцинацію. Проводили масове щеплення у студентській лікарні.

Вакцинація потрібна

Голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук Євген Симонець наголосив, що вакцинація потрібна. За його словами, не дивлячись на різке поширення COVID-19, все ж треба дотримуватись індивідуального підходу до кожної людини, особливо до тих, хто має певний багаж хронічної патології. Бо саме це, уточнив експерт, і дає підґрунтя для антивакцинаторів розповсюджувати різноманітні історії про ускладнення чи смерті.

Вважаю необхідним створення медичної комісії незалежних різнопрофільних експертів, яка б проводила неупереджене розслідування кожного випадку ускладнення чи смерті після вакцинації з оприлюдненням висновків. Євген Симонець Голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук

За словами лікаря, такі комісії мають бути в кожній області, щоб кожен пацієнт міг би звернутись для розгляду того чи того питання.



Федір Лапій своєю чергою додав, що Україна має суворі закони, які не виконуються у порівнянні з іншими країнами. В першу чергу тут варто було порівнювати з країнами сталої демократії, де є верховенство права.

Якщо ти працюєш у державному секторі, то будь ласкавий, виконуй те, що вимагає від тебе держава для того, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання і не порушувати права інших людей,

– наголосив експерт.

Зараз в Україні є кілька сотень відкритих справ щодо фальшування довідок про вакцинацію. Лапій зазначив, що "як то кажуть, аби при розслідуванні цих справ поліція сама на себе не вийшла". За його словами, є чутки від колег, що самі очільники Управлінь поліції фальшували собі довідки про вакцинацію.