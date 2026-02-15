У Раді розкрили, як могли змінити відстрочку для студентів

У Верховній Раді заявили, що студенти, які вступили до університетів одразу після школи, не мають проблем з відстрочкою від мобілізації. Навпаки, держава зацікавлена у збереженні цієї категорії молоді, як основи майбутнього економічного розвитку.

Держава вже звернула увагу на тих, хто прагне уникнути мобілізації здобуваючи не першу вищу освіту. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Що у Раді говорять про відстрочку для студентів після школи?

У Верховній Раді не планують скасовувати відстрочку від мобілізації для студентів, які після закінчення школи вступили до закладів вищої освіти. За словами народного депутата, саме ця категорія молоді не викликає жодних запитань у законодавців.

Веніславський пояснив, що право на відстрочку має надаватися тим, хто здобуває послідовні рівні освіти – від середньої до вищої та аспірантури. Водночас раніше існували випадки, коли люди після отримання однієї спеціальності вступали на іншу, використовуючи це як формальний привід для продовження відстрочки, однак ці можливості частково вже обмежили.

Депутат наголосив, що масове бажання навчатися у 40 – 50 років не можна прирівнювати до класичного студентства, адже це не відповідає реальній логіці освітнього процесу. Натомість випускники шкіл залишаються пріоритетною групою, оскільки саме вони формують кадровий потенціал країни.

Окремо він зазначив, що дозвіл на виїзд за кордон для молоді також може мати позитивний ефект, адже студенти мають змогу здобувати освіту в провідних західних університетах і згодом повернутися в Україну для відновлення економіки після війни.

Хто може отримати відстрочку у 2026 році?