Відстрочка для догляду, коли є інші родичі: юристи назвали умову

В Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас окремі категорії громадян мають право на тимчасову відстрочку від проходження військової служби.

Про це писали фахівці на порталі "Юристи.UA".

Яка умова для отримання відстрочки для догляду за близьким родичем?

Однією із підстав для отримання відстрочки від мобілізації є необхідність догляду за близьким родичем.

Така відстрочка може оформлюватися не лише для догляду за батьками, а й, наприклад, за бабусею. Така відстрочка можлива навіть у випадках, коли в родича є інші близькі члени сім'ї першого ступеня споріднення.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку за такою підставою.

Чоловік звернувся із запитанням щодо можливості оформлення відстрочки для догляду за рідною бабусею. Він зазначив, що у неї є троє дітей пенсійного віку, та поцікавився, чи впливає це на право отримати відстрочку.

Юристи пояснили, що така відстрочка теоретично можлива, і наявність родичів першого ступеня споріднення не є автоматичною підставою для відмови. Водночас її оформлення можливе лише за умови дотримання однієї обов'язкової вимоги.

Відстрочка для догляду за бабусею може бути оформлена, якщо у неї відсутні інші члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення. Або, за наявності таких членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, вони мають самі потребувати постійного догляду,

– підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації, якщо його близький родич потребує постійного догляду. Для оформлення необхідно подати до ТЦК або ЦНАП два основні документи, без яких відстрочку не буде надано.

Для кого відстрочка може продовжитись автоматично?

Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично, оскільки система може самостійно перевірити дані через державні реєстри та оновити інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Тож тепер військовозобов'язаним не потрібно подавати заяви, збирати додаткові документи, стояти в чергах чи особисто звертатися до ТЦК для продовження більшості відстрочок.

22 категорії громадян можуть розраховувати на автоматичне продовження відстрочки. Ідеться про людей з інвалідністю; тимчасово непридатних до служби; батьків трьох і більше дітей; одиноких батьків; батьків дітей з інвалідністю; студентів та аспірантів; вчителів та працівників освіти; осіб, які доглядають за тяжкохворими родичами; родичів загиблих або зниклих безвісти Захисників; військових, звільнених з полону; громадян після річного контракту у віці 18 – 25 років та інші.