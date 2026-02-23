Укр Рус
23 лютого, 14:49
2

Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації, – Федоров пообіцяв рішення

Данило Муринський
Основні тези
  • Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що 90% відстрочок продовжуються автоматично без людського втручання, використовуючи державні реєстри.
  • Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню, включають батьків тяжкохворих дітей без статусу інвалідності, осіб, що доглядають за хворими родичами, та вчителів шкіл.

Михайло Федоров, який з січня 2026 року обіймає посаду міністра оборони, анонсував комплексну реформу мобілзіації. Посадовець стверджує, що йдеться про системне рішення.

За словами міністра, це допоможе вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни. Про це повідомив Михайло Федоров.

Що вже вдалося Міноборони?

Міністр оборони прозвітував про автоматизацію процесу отримання відстрочок. Раніше він міг тривати упродовж тижнів. Зараз же 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ – без заяв, довідок і походів до ТЦК.

В Міноборони повідомили про нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без офіційного статусу інвалідності;
  • особи, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
  • Опікуни осіб, визнаних недієздатними;

  • Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю 3 групи;

  • Люди, що доглядають за родичем 2-го або 3-го ступеня спорідненості з інвалідністю;

  • Батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

  • Вчителі шкіл;

Користувачі Резерв+ отримують сповіщення, коли їхні відстрочки автоматично продовжені. Якщо повідомлення не надійшло, значить у реєстрах бракує даних. Тоді потрібно звернутися до будь-якого ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви.

