Оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде недоступне: що сталося

У застосунку Резерв+ тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок від мобілізації, пов'язаних з інвалідністю. Обмеження діятиме кілька діб з 2 жовтня.

Про це проінформувало Міністерство оборони України.

Які відстрочки будуть недоступні?

У п'ятницю, 2 жовтня, о 14:30 в системах Мінсоцполітики розпочнуться планові технічні роботи. У зв'язку з цим через Резерв+ тимчасово не можна буде оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю – власною, дитини або батьків.

У відомстві зазначили, що повторний вхід у застосунок не сприятиме відновленню доступу до цих послуг під час робіт. Користувачам радять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.

Інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку збережеться, якщо вона відображається в електронному військово-обліковому документі.

Про відновлення роботи повідомимо окремо – орієнтовно 4 жовтня після 16:00. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– уточнили в Міноборони.

Раніше повідомлялось, що після зміни місця проживання військовозобов'язаним потрібно протягом 7 днів актуалізувати військово-облікові дані. Зробити це можна онлайн у Резерв+. Однак в окремих випадках, наприклад, якщо дані не збігаються, може знадобитися звернення до ТЦК та СП.