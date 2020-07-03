Ситуація, яка виникла з керівництвом Національного банку України – це не політичний тиск, як здається ексголові Якову Смолію. Існувала серйозна відсутність комунікації.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі заявив радник Президента з економічних питань Олег Устенко.

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На його думку, коли хочуть з'ясувати кроки, які вживає Національний банк України, не важливо хто – представники комерційних банків, фінансового комітету Верховної Ради, експертна спільнота чи Кабінет Міністрів. Це зовсім не означає, що здійснюється політичний тиск.

На мою думку, проблема з комунікацією полягала в тому, що Нацбанк недостатньо пояснював ті кроки, які він здійснював, чи планував, чи вже були здійснені,

– заявив радник Президента з економічних питань Олег Устенко.

"Ми перебуваємо з вами в стадії економічної кризи та коронавірусної кризи. Коли ти перебуваєш в такому "двосторонньому хуку", який нанесено з боку цих двох криз, загальне правило для будь-якого центрального банку будь-якої країни світу – найбільш ефективна комунікаційна стратегія", – додав Устенко.

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