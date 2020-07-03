Відсутність комунікації: радник Зеленського пояснив ситуацію із НБУ
Ситуація, яка виникла з керівництвом Національного банку України – це не політичний тиск, як здається ексголові Якову Смолію. Існувала серйозна відсутність комунікації.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі заявив радник Президента з економічних питань Олег Устенко.
Важливо Верховна Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія
На його думку, коли хочуть з'ясувати кроки, які вживає Національний банк України, не важливо хто – представники комерційних банків, фінансового комітету Верховної Ради, експертна спільнота чи Кабінет Міністрів. Це зовсім не означає, що здійснюється політичний тиск.
На мою думку, проблема з комунікацією полягала в тому, що Нацбанк недостатньо пояснював ті кроки, які він здійснював, чи планував, чи вже були здійснені,
– заявив радник Президента з економічних питань Олег Устенко.
"Ми перебуваємо з вами в стадії економічної кризи та коронавірусної кризи. Коли ти перебуваєш в такому "двосторонньому хуку", який нанесено з боку цих двох криз, загальне правило для будь-якого центрального банку будь-якої країни світу – найбільш ефективна комунікаційна стратегія", – додав Устенко.
Читайте також Це червона лінія, це протест: емоційна промова Смолія в Раді перед відставкою – відео
Відставка Якова Смолія: що відомо
- ЗМІ повідомляли, що Яків Смолій вирішив піти у відставку після конфлікту з Володимиром Зеленським.
- Нацбанк з повагою прийняв рішення Якова Смолія.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
- Зараз серед головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, Володимира Лавренчука та Тимофія Милованова.