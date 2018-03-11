Відтепер у Польщі магазини не працюватимуть по неділях

11 березня більшість магазинів у Польщі не працюють. Адже у дію вступив новий закон про заборону торгівлі в неділю. Порушників закону чекає штраф – від однієї до ста тисяч євро.

Про це повідомляє TVN 24.

Читайте також: Прем'єр-міністр Польщі назвав "Північний потік–2" дуже небезпечним проектом

Відповідно до закону, лише дві неділі на місяць будуть комерційними: магазини працюватимуть у першу та останню неділю місяця. У 2018 році поляки зможуть здійснити покупки у 21 неділю.

Згідно із законом, з 2020 року торгівля буде заборонена у всі неділі, за винятком неділь, передбачених законом.

Заборона не поширюється на пекарні, кондитерські вироби, магазини морозива, АЗС, торгівлю квітами, вінками і свічками на кладовищах, похоронні зали, магазини сувенірів, магазини преси, квитки на громадський транспорт, тютюнові вироби, купони азартних ігор і взаємні ставки, поштові відділення. Заборона також не поширюється на магазини в готелях і на торгівлю під час ярмарків, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в неділю зможуть вести торгівлю власники малих крамниць, але за умови, що самі стоятимуть за прилавком.

Також дозволеною є торгівля онлайн.