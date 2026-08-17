Рекордний відтік капіталу: росіяни вивели 600 мільярдів рублів через іноземних брокерів

Громадяни росії масово виводять капітал з країни, переказавши на рахунки іноземних брокерів майже 600 мільярдів рублів. Такий ажіотаж спричинений побоюваннями нових західних санкцій та очікуванням жорстких внутрішніх обмежень після виборів до держдуми.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Що відбувається з капіталом у Росії?

Згідно з фінансовою статистикою, з грудня 2024 року по червень обсяг транзакцій перевищив показники за попередні сім років разом узяті. Лише протягом квітня – червня щомісячні перекази нерезидентам сягали 42 – 45 мільярдів рублів, що еквівалентно понад 500 мільйонам доларів.

Приблизно 40% від цих коштів становить безповоротне виведення грошей з російської економіки. Більшість таких переказів використовується як паркувальні рішення, коли брокерський рахунок фактично замінює валютний банківський, а решта йде на підготовку до можливої еміграції.

Вплив санкцій та масова скупка готівки

Головним каталізатором процесу стало посилення тиску та відмова західних фінансових установ працювати з російськими клієнтами. Ситуація загострилася після того, як ЄС наприкінці минулого року вніс Росію до чорного списку держав, які не протидіють відмиванню коштів.

Одночасно населення повернулося до рекордних темпів скуповування готівкової валюти, витративши на це майже 159 мільярдів рублів за три весняно-літні місяці. Це найвищий показник із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Громадяни також активно спустошують банківські рахунки, перетворюючи заощадження на готівку. За перші сім місяців року з банківської системи вилучили близько 2 трильйонів рублів, з яких 620 мільярдів припало лише на липень.

Загроза дефіциту валюти та нові обмеження

Фінансова нестабільність підживлюється очікуваннями політичних змін всередині країни. Населення готується до ймовірного запровадження воєнного стану або нової хвилі мобілізації після завершення виборів до держдуми.

Наразі російські банки продовжують завозити долари та євро через треті країни, обходячи прямі заборони. Однак у разі ухвалення Конгресом США закону про "пекельні санкції" проти Росії цей логістичний канал буде повністю перекрито.

Як наслідок, на внутрішньому ринку виникне гострий дефіцит готівки, що змусить центробанк Росії запровадити жорсткі ліміти на її продаж. Аналогічні кроки з боку ЄС можуть повністю заблокувати доступ росіян і до європейської валюти.