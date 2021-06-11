Відтік робочої сили в країни ЄС: чим загрожує посилення податкового тягаря в Україні

Посилення податкового тягаря на найбільші підприємства України може призвести до відтоку робочої сили в країни Європейського Союзу, що призведе до збільшення кількості біженців.

Таке твердження опубліковано на сайті The Brussels Times у статті "Європейські цінності – це не тільки прапори ЄС", з посиланням на слова члена Комітету Європейського парламенту з економічних і валютних питань Джузеппе Феррандіно.

На його думку, уряду необхідно розглянути більш гуманні способи стимулювання української економіки.

У той час, як ЄС демонструє свою повну підтримку України в її військовому протистоянні з Росією, сумно спостерігати, що власний уряд України, схоже, вживає контрзаходів, посилюючи податковий тягар на великих роботодавців,

– зазначив Феррандіно.

За словами члена Комітету Європейського парламенту, ці зміни можуть не тільки погіршити ситуацію з рівнем безробіття в Україні, але й збільшити кількість біженців у ЄС і призвести до подальшого відтоку некваліфікованої робочої сили з регіонів України в країни ЄС, що вже викликає заклопотаність.

Замість того, щоб підвищувати податки до найвищих у світі рівнів, таким чином задушуючи найбільші підприємства країни, уряду необхідно розглянути інші, більш гуманні способи стимулювання української економіки,

– наголосив Феррандіно.

Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документ передбачає підвищення ставки податків, зокрема, плати за використання води й лісів, екологічного податку, рентних платежів та акцизу на алкоголь і низку інших податків.

Фахівці вважають, що ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.

Бажання української влади збільшити податковий тиск на бізнес під час коронакризи суперечить принципам соціальної справедливості,

– зазначила італійська представниця Комітету Європейського парламенту з розвитку та підкомітету з податкових питань Джана Гансія.