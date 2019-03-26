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      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду

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      Службовий пес Національної гвардії Град
      Службовий пес Національної гвардії Град / Фото Едуарда Крижанівського, 24 канал

      Сержант кінологічної служби Національної гвардії пояснив 24 каналу, якими бувають собаки, які з них категорично не підходять для служби та розповів, як може скластись доля легендарного військового собаки після контузії у зоні АТО.

      Сержант кінологічної роти, старший інструктор-методист Першої президентської бригади імені Петра Дорошенка Національної гвардії України Сергій Баглай несе службу разом із легендарним Градом.

      Читайте повну історію собаки-героя Града у спецпроекті 24 каналу: про війну та службу в Нацгвардії

      Град – бельгійська вівчарка. Він брав участь в Антитерористичній операції від самого початку війни на Донбасі.

      Град – знаменитість серед спецпризнач
      Службовий собака Град

      Град – знаменитість серед спецпризначенців, оскільки не раз рятував їм життя під час виконання бойових завдань. Після отриманої на війні контузії Град повернувся до кінологічного центру Нацгвардії та кілька років нікого не підпускав до себе. Аж поки сам не вибрав собі нового хазяїна.

      Про те, як зараз працює відомий бойовий пес – розповів Сергій Баглай:

      Град у меня совсем боевая собака. До моего прихода в Нацгвардию Град сидел в вольере два года, и к нему никто не мог зайти. Он был в АТО, получил там контузию, и после этого стал кидаться на своего хозяина и остальных. Когдая я пришел, то мы с ним сошлись характерами – смог его приручить.

      Сначала я его кормил. Кормил сам, запретил всем остальным к нему подходить, особенно – в процессе кормежки. Град знает, что такое "намордник" и сам подходит и засовывает в него морду. Вот после того, как он привык, что я его кормлю, смог надеть на него намордник и начал его выгуливать.

      Сергій Баглай і Град під час тренування
      Сергій Баглай і Град під час тренування

      Когда мы с ним выходили гулять – все разбегались в стороны и боялись подходить ближе, чем на 50 метров. У нас с Градом "зеленый коридор" был во всех направлениях, и мне с ним дорогу уступали все, даже вышестоящее руководство. Потом мы с ним начали играться. Вот так он ко мне привык. Уже больше года мы с ним вместе, кроме меня он никого не признает. И уже не признает.

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      Один раз я Града привязал к столбику в учебном центре. Мы тогда полосу для соревнований готовили. Проходили другие роты, пока подготовкой полосы занимался, и оттуда солдаты дразнили мою собаку. И я когда потом к собаке подошел – он меня тут же за руку цапнул, но тут же отпустил. Я, кстати, стал первым человеком, которого он сам отпустил. Это не в его характере. Мне, правда, на руку потом восемь швов наложили. Но это же – Град, он не кусает, он сразу рвет. Особенность породы такая.

      У меня это все зажило быстро, за неделю буквально. И от работы с Градом это не остановило. Но у меня характер такой, что мне с Градом интереснее. Собаки же тоже проверяют своих хозяев. Мне с ним сложно было поначалу, потому что он меня проверял постоянно. Говорю ему команду – он не выполняет. Специально. Смотрит, что я дальше делать буду. Вот после этого укуса он понял, кто я такой, что я его достоин, и начал ко мне привязываться.

      Сергій Баглай і Град під час служби
      Сергій Баглай і Град під час служби

      Задержания с собакой у меня не было, и я надеюсь, что не будет. Потому что Град – это опасный пес, который не будет просто кусать, эта порода разрывает кожу. Поэтому надеюсь, что мне не придется его применять. Как правило, если злоумышленники видят Града, они больше не хотят ничего нарушать. Боятся.

      На массовых акциях бывает, что в толпе находятся те, кто говорит "Ой, собачка!" или "Кис-кис". Но я на это внимания не обращаю. Бывают такие, кто даже не спрашивая подходят, чтобы Града погладить, но собака у меня в наморднике. Я предупреждаю, конечно, что служебную собаку трогать не надо, иначе она, защищая себя и меня, может проявить свой характер. Но иногда бывают случаи, когда я просто не успеваю ничего сказать. И тогда Град действует – он в наморднике не может укусить, но может сильно боднуть".

      Більше історій та подробиць про служби у Національній гвардії України читайте у спецпроекті 24 каналу Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Нацгвардія Війна Публікації Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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