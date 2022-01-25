Відвертий шантаж підприємств: псевдоекологам загрожує кримінальна відповідальність за "екотерор"

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за "екотероризм". Каратимуть псевдоекологів, які під виглядом боротьби за чисте довкілля, відверто шантажують промислові та інші підприємства, які на відміну від "активістів" вкладають мільйони гривень в збереження довкілля.

Ситуація, за словами підприємців, вже набула загрозливих масштабів. Тим часом справжніх забруднювачів екологічні служби не помічають. Так, на Закарпатті стан довкілля постійно погіршується. З річок виловлюють тонни пластику, а такі пластикові затори в Боржаві повторюються з року в рік.

Такими темпами, якщо ми так будемо ставитися до нашого навколишнього середовища, то будемо пірнати не в річки з прозорою чистою водою, а в річки з пластиком і різними побутовими відходами,

– зауважив керівник ГО "Екологічний Рух "Кольорові Баки" Віктор Бучинський.

Сміття накопичилося так багато, що активістам доводиться працювати у складних погодних умовах зими. Сміттєві затори вже загрожують сусіднім державам.

"Ми не знаємо коли буде черговий паводок, але очікувано – коли розтане сніг, тобто вода підніметься і цей затор може знову потрапити до наших сусідів в Угорщину", – повідомив Віктор Бучинський.

Активісти розуміють, що згодом сміття прибуде і потрібно чистити річку знову. І такі стихійні сміттєзвалища накопичуються не лише на Закарпатті, а по всій Україні. Екологи констатують – біля кожного міста, містечка, села є місця, куди просто скидають побутові відходи.

Люди просто спонтанно та хаотично вивозять свої побутові відходи. Іноді буває, що такі об'єкти створюються місцевими громадами, селищними радами, але дуже часто не відповідають елементарним вимогам до таких об'єктів. Тобто просто відводиться якась земельна ділянка, яка захаращується відходами і це триває роками і десятиліттями. На жаль, така ситуація у нас скрізь,

– розповів еколог Олександр Соколенко.

Така ситуація відбувається через відсутність системи сортування та збору сміття, як у країнах ЄС. Там людина, яка викине відходи у невідведеному місці – отримає великий штраф. А за більшу шкоду навколишньому середовищу призначають суворіші покарання. У нас же під пильним контролем лише підприємства. Їх постійно штрафують. Навіть попри багатомільйонні інвестиції у збереження довкілля, мільярдні програми з модернізації виробництва, освітні компанії та екологічні акції.