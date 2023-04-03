Відвідував російську православну церкву: екснардепа від ОПЗЖ Новинського помітили в Цюриху

На недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха 2 квітня служив Вадим Новинський. Його там помітили кореспонденти "Радіо Свобода".

Мовиться про "Храм Воскресения Христова" РПЦ в самому центрі Цюриха, який освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 15 грудня 2002 року.

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Що Новинський робить в Цюриху

Кореспондентка "Радіо Свободи" зауважила, що навколо церкви висять українські прапори і портрет Зеленського.

Також журналістці вдалося поспілкуватися з Новинським. Він розповів, що зараз ніде не живе, до Швейцарії приїхав з Німеччини. Повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя), наразі не планує, бо, за його словами, на нього заведені кримінальні справи.

На запитання, чим він наразі займається, відповів, що "працює на мир в Україні".

Новинський заявив, що події в Лаврі, договір на оренду якої з УПЦ (МП) добіг кінця, "засновані на брехні й маніпуляціях", звинувативши в причетності до них Службу безпеки України.

Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року,

– заявив колишній народний депутат.

Що каже Новинський про церкву

Ексдепутат вважає, що УПЦ (МП) втратила право користуватися Лаврою, тому що "не пішла на умови", які висувала українська держава".

Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі",

– сказав він.

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Що відомо про екснардепа

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у "церковний список" санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).