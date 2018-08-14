"ВіЕс Банк" закриває свої відділення

Поглинений "ТАСкомбанком" "ВіЕс Банк" (Львів) закриє 32 відділення в період з 22 серпня по 12 жовтня.

Про це мовиться на сайті банку.

Відповідне рішення в установі прийняли у зв'язку з її реорганізацією шляхом приєднання до ТАСкомбанку. Згодом замість закритих відділень відкриють нові.

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Клієнтам для подальшого обслуговування необхідно звернутися до свого відділення ПАТ "ВіЕс Банк", відділення АТ "ТАСКОМБАНК", відкритого за адресою колишнього відділення ПАТ "ВіЕс Банк" або будь-якого найближчого відділення АТ "ТАСКОМБАНК", якщо за адресою вашого закритого відділення "ВіЕс Банк" не було відкрито відділення "ТАСКОМБАНК".