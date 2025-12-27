"Вийшли з КСП через паніку": командир 1-го ОШП висловився про ситуацію в Гуляйполі
- Командний пункт у Гуляйполі залишили без бою, хоча кількість військових дозволяла відбити штурм.
- Командир 1-го ОШП Дмитро Філатов наголосив на серйозних організаційних проблемах.
Командно-спостережний пункт ЗСУ в місті Гуляйполе Запорізької області залишили без бою через панічні настрої серед особового складу та прорахунки з боку керівництва підрозділів. Сталося це навіть попри те, що до населеного пункту проникла диверсійна група Росії у складі лише трьох військових.
Про це в коментарі для Суспільного розповів командир 1-го ОШП Дмитро Філатов на позивний "Перун", підкресливши, що окупанти діяли без артилерійської підтримки й застосування безпілотників. Подробиці передає 24 Канал.
Дивіться також "Ворог уже був усередині": боєць ТРО розповів про бій і вихід зі штабу в Гуляйполі
Як Філатов висловився про вихід бійців з КСП?
Полк "Перуна" також відповідає за оборону Гуляйпільського напрямку, тож він схарактеризував випадок як надзвичайно "прикрий". Філатов зазначив, що інцидент свідчить про серйозні проблеми в організації охорони командного пункту, діях особового складу та управлінських рішеннях.
За його оцінкою, з оприлюднених аудіозаписів випливає, що мало місце фактичне підштовхування військових до залишення позицій, що й призвело до фатальних наслідків.
Філатов наголосив, що на місці було достатньо українських сил для відбиття нападу.
Інфільтрована група у кількості трьох військових Росії ... вийшли банально ну шум генератора і почали штурмувати. Відповідно замість того, щоб дати відсіч, дати гідний бій – КСП було покинуте. Ті засоби, носії інформації які там були – вони не знищені...,
– сказав "Перун".
Він також підкреслив, що російські військові діяли практично самостійно без стабільного зв'язку зі своїм командуванням і без будь-якої підтримки з повітря чи з боку артилерії.
Військовий вважає, що такі групи зазвичай діють із метою дестабілізації та провокування паніки, і в цьому випадку їм, на жаль, вдалося досягти свого.
За словами командира 1-го ОШП, ситуація в Гуляйполі залишається напруженою, значною мірою через прорахунки на рівні командування.
Яке становище на фронті Гуляйполя: дивіться карту DeepState
Зазначимо, що військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу застеріг, що у разі втрати Гуляйполя противник отримає можливість наступати з альтернативного напрямку, що значно ускладнить обстановку в Запорізькій області. Імовірно, наступним логічним кроком для ворога стане посилення тиску в районі Оріхова, що істотно зменшить відстань до обласного центру.
Командир 1-го ОШП повідомив, що на проблемну ділянку вже зайшли інші підрозділи, а всі напрямки можливого просування російських військ наразі заблоковані. Водночас у межах міста все ще перебувають окремі інфільтровані групи противника, для знищення яких необхідно провести додаткові заходи.
Філатов додав, що в ідеальних умовах зачисткою міста мали б займатися штурмові підрозділи, однак дві бригади, які раніше утримували там позиції, не мають достатніх спроможностей для стримування наступу армії противника навіть за умови повної укомплектованості.
Як повідомив журналістам військовослужбовець 106-ї окремої бригади ТРО, їхній підрозділ передали в оперативне управління 102-й бригаді ТрО.
Тобто всі події, всі прийняті рішення приймалися командуванням 102 бригади ТрО. 106 не приймала рішення давати бій чи відводити. Наш по документах, але керували не ми,
– сказав він.
За його словами, для детального встановлення обставин інциденту до району подій уже направили робочу групу та спеціальну комісію 106-ї окремої бригади територіальної оборони.
Що цьому передувало?
Нещодавно росіяни поширили відео, в якому вони демонструють приміщення, що його видають за покинутий українськими військовими контрольно-спостережний пункт тероборони. Країна-агресорка заявляла, що там нібито залишилися увімкнені комп'ютери, документи та незахищений телефон. За даними "Української правди" події могли статися 18 грудня.
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин для 24 Каналу повідомив, що інцидент перевіряють відповідні служби.
Водночас офіцер, який перебував на КСП, заявив, що українські військові вели бій, намагалися евакуювати поранених, однак згодом змушені були виходити з позицій.