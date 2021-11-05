Виключення із "зеленого" списку: у МЗС розповіли, як українці зможуть подорожувати до ЄС

Посли країн Євросоюзу підготували рішення Ради ЄС про виключення України зі списку безпечних для подорожей країн. У МЗС України наголосили: це зробили з огляду на складну ситуацію з COVID-19 у Європі.

У відомстві зауважили, що офіційно Рада ЄС надасть відповідну рекомендацію вже наступного тижня. Однак остаточно рішення щодо мандрівників з України кожна держава ухвалюватиме на національному рівні.

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Для вакцинованих туристів надія є

Пресслужба МЗС України повідомила, що прогрес у кампаніях з вакцинації показав позитивний результат. Зокрема, ЄС вже змінив підхід до тимчасових обмежень: рекомендував своїм країнам відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників.

Водночас умовою буде проходження тестів під час перетину кордонів.

Важливо розуміти, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей,

– мовиться у повідомленні.

Чим керується Рада ЄС

Питання відкритих кордонів з ЄС регулюють рекомендації Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на туристичні подорожі.

ЄС регулярно оновлює перелік "зелених". Якщо епідеміологічна ситуація покращується, держави повертають у перелік безпечних країн.

Позитивні критерії для Ради ЄС

Не більше 75 нових випадків COVID-19 на 100 000 жителів.

Не менше 300 тестів на 100 000 жителів, проведених за попередні 7 днів;

Не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів

за попередні 7 днів.

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