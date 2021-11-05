Виключення із "зеленого" списку: у МЗС розповіли, як українці зможуть подорожувати до ЄС
Джерело:24 канал
Посли країн Євросоюзу підготували рішення Ради ЄС про виключення України зі списку безпечних для подорожей країн. У МЗС України наголосили: це зробили з огляду на складну ситуацію з COVID-19 у Європі.
У відомстві зауважили, що офіційно Рада ЄС надасть відповідну рекомендацію вже наступного тижня. Однак остаточно рішення щодо мандрівників з України кожна держава ухвалюватиме на національному рівні.
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Для вакцинованих туристів надія є
Пресслужба МЗС України повідомила, що прогрес у кампаніях з вакцинації показав позитивний результат. Зокрема, ЄС вже змінив підхід до тимчасових обмежень: рекомендував своїм країнам відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників.
Водночас умовою буде проходження тестів під час перетину кордонів.
Важливо розуміти, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей,
– мовиться у повідомленні.
Чим керується Рада ЄС
Питання відкритих кордонів з ЄС регулюють рекомендації Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на туристичні подорожі.
ЄС регулярно оновлює перелік "зелених". Якщо епідеміологічна ситуація покращується, держави повертають у перелік безпечних країн.
Позитивні критерії для Ради ЄС
- Не більше 75 нових випадків COVID-19 на 100 000 жителів.
- Не менше 300 тестів на 100 000 жителів, проведених за попередні 7 днів;
- Не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів
- за попередні 7 днів.
Поради для українців від МЗС
- Вакцинуватися.
- Дотримуватися епідеміологічних правил безпеки.
- Перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду та транзиту за кордоном на інтерактивній онлайн-карті МЗС.