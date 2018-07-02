Викрадачів сина лівійського дипломата у Києві посадили під варту
Шевченківський районний суд Києва арештував викрадачів сина лівійського дипломата.
25 червня у Києві посеред білого дня викрали іноземця, який, як згодом з'ясувалось є сином фінансового аташе посольства Лівії в Україні.
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Того ж дня правоохоронцям вдалось знайти викраденого хлопця.
Викрадачів було затримано через кілька днів.
Зловмисниками виявились двоє громадян Єгипту. 2 липня Шевченківський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Як інформує прес-служба столичної прокуратури, горе-викрадачам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Джерело: 24 Канал
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