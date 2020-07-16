Напередодні поліція звільнила бізнесмена Сергія Ткаченка з підвалу, де його силою тримали протягом двох тижнів. Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом підозрюваним. Вдалося також встановити, хто був замовником викрадення.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури п’ятьом людям повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні, повідомили у фейсбуці Прокуратури Києва.

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Що відомо про затриманих

Це п’ятеро чоловіків, які є мешканцями Києва та області, віком від 41 до 54 років. Місця їхнього проживання та транспорт вже обшукали.

Наразі усім затриманим повідомили про підозру. Вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на взятті зловмисників під варту.

Слідчі також встановлюють обставини кримінального правопорушення та шукають можливих співучасників.



Поліція затримала 5 підозрюваних у викраденні / Фото Прокуратури Києва

Поліція встановила замовника

Крім того, голова Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу заявив, що правоохоронці встановили замовника злочину. Він також додав, що поки версія про можливу причетність до викрадення спецслужб іноземних держав не підтверджується.

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Що відомо про викрадення Сергія Ткаченка