Викрадення та катування майданівців: 2 обвинувачених можуть вийти на волю

Двоє підозрюваних у викраденні та катуванні майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького 7 серпня можуть вийти на волю. Одному з них інкримінують ще й вбивство Вербицького.

Про те, що обвинувачені можуть опинитися на волі, у мережі, окрім пресслужби Адвокатської дорадчої групи, повідомила й адвокатка Євгенія Закревська.

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На волю можуть вийти обвинувачені у викраденні майданівців

Адвокати звернули увагу, що 6 серпня для Сергія Мисливого та Івана Новотного спливає термін запобіжного заходу у справі, яка стосується викрадення Луценка та викрадення й вбивства Вербицького.

А 21 липня колегія суддів Білоцерківського суду під головуванням Ірини Дубановської ініціювала зміну підсудності у справі, яку вже визначав до того апеляційний суд. Далі 4 серпня Апеляційний суд повернув справу суду назад. Засідання там призначили на 5 серпня, потім перенесли на 6 серпня. Однак у результаті так і не провели, бо бокові судді у відпустці.

Наразі у відпустці перебувають дві третини колегії суду. Вони повинні були вирішувати питання щодо продовження запобіжного заходу. Адвокати наголосили, що повторний автоматичний перерозподіл не провели.

До слова, прокурорка Юлія Малашич звернула увагу, що і Мисливий, і Новотний вже переховувалися від суду – хтось кілька місяців, а хтось 6 років.

Обвинувачення Мисливого та Новотного у викраденні майданівців: деталі

У ніч на 21 січня 2014 року учасників Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з території Олександрівської лікарні у Києві та вивезли за межі міста. Після катування їх залишили в лісі. На жаль, Вербицький від отриманих травм помер.

Мисливого та Новотного затримали в березні 2020 року. Весь цей час вони перебували під вартою.

Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Окрім цього, Мисливого підозрюють у вбивстві Вербицького та використанні й підбурюванню до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.