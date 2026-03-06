Окупанти викрали 19 жителів села на Сумщині й вивезли до Брянської області, – ЗМІ

Російські військові викрали та вивезли до Брянської області 19 жителів прикордонного села Сопич, що на Сумщині. Люди раніше відмовились від евакуації та залишились у селі, попри ризики.

Інтерв'ю з ними вийшло на російському пропагандистському каналі "Вєсті".

Що відомо про викрадення цивільних на Сумщині?

У сюжеті проросійського каналу йдеться, що російські військові вивезли жителів Сумщини у поселення у Брянській області. Тож наразі українці перебувають там.

ЗМІ "Кордон.Медіа" із посиланням на власні джерела підтвердило, що на відео дійсно жителі цього села.

Напередодні голова громади Сергій Мінаков повідомляв, що зв'язок із мешканцями було втрачено. Раніше у Сопичі проживало близько 300 людей, однак більшість виїхала. У селі залишилось лише 19 осіб, які офіційно відмовились від евакуації.

Подібний інцидент викрадення цивільного населення мав місце у грудні 2025 року у селі Грабовське, Краснопільської громади. Тоді окупанти викрали близько пів сотні людей.

З того часу ворожі війська не полишають спроб інфільтруватись у Сопичі та сусідні села, зокрема у Комарівці, Бобилівці, Харківці та Сидорівці.

