Спочатку зібрали в церкві: у ЗСУ розкрили деталі викрадення жителів Грабовського
- Російські військові викрали понад 50 мирних жителів із села Грабовське на Сумщині, зібравши їх у церкві перед вивезенням до Росії.
- Більшість жителів села було евакуйовано заздалегідь, але залишалися переважно люди похилого віку, які відмовилися від евакуації.
Російські військові викрали понад 50 мирних жителів у селі Грабовське на Сумщині. У ЗСУ пояснили, що людей зібрали в церкві та згодом вивезли на територію Росії.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі Ранок.LIVE.
Що в ЗСУ кажуть про викрадення цивільних з Грабовського?
Віктор Трегубов пояснив, що більшість населення селища Грабовське було евакуйовано заздалегідь. Втім, там продовжували залишатися здебільшого люди похилого віку, які написали письмову відмову від евакуації.
Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин, вони їх просто спершу завели у приміщення місцевої церкви, а потім звідти потягнули на територію Росії. Почали просто водити там, це ж не місто, це фактично маленьке село,
– розповів він.
Трегубов підкреслив, що наразі немає підтверджених даних, чи відбувалося вивезення під загрозою зброї.
Яка зараз ситуація на Сумщині?
Російські окупанти здійснюють транскордонні атаки на Сумщині та Харківщині, намагаючись обманути Захід про ситуацію на фронті.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють ці дії як частину нової кампанії когнітивної війни, спрямованої на формування враження, що лінія фронту в Україні нібито руйнується.
Крім того, в ефірі 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, що події біля Грабовського не варто зводити до простого пояснення про "чиюсь недбалість". Противник діє системно і зазвичай використовує ті ділянки, де може поєднати військову активність із подальшим інформаційним тиском.
Водночас він застерігає від узагальнень. Локальні порушення або помилки не означають системної проблеми в Силах Оборони України. Саме на таке спрощення і розраховує Росія, намагаючись подати окремий епізод як доказ "тотальної слабкості" української армії.