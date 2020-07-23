Вперше 8-ма окрема мотострілецька бригада (гірська) ЗС РФ потрапила в поле зору волонтерів-розвідників міжнародної спільноти InformNapalm ще у 2014 році. Загалом про участь військовиків цього підрозділу в агресії проти України команда зробили кілька розслідувань. Одне з них отримало своє продовження у 2020 році.

Нам вдалося ідентифікувати нові дані військовослужбовців ЗС РФ, які потрапили на спільні фото з раніше виявленими особами. Про це йдеться у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

До слова Дохизувалися: російські військові самі довели свою участь у війні на Донбасі через соцмережі

Восени 2016 року OSINT-розвідник InformNapalm Іраклій Комахідзе провів чергове розслідування участі у війні на Донбасі 8-ї окремої мотострілкової гірської бригади, яка дислокується в Чечні.

В матеріалі було представлено групову фотографію, на якій зафіксовані 4 кадрових російських військовослужбовців. Тоді було ідентифіковано 3-х з них. Минуло 3 роки і вдалося встановити дані 4-го фігуранта на цій фотографії.



Російські військові, які воюють на Донбасі / Фото InformNapalm

Руслан Нургалієв

Отже, 4-й фігурант – це Руслан Нургалієв, 1993 року народження, мешкає в місті Дімітровград, РФ. У 2013 – 2016 роках служив по контракту в 8-й окремій мотострілковій бригаді ЗС РФ.



Руслан Нургалієв / Фото InformNapalm

У своєму альбомі в соцмережі 17 серпня 2014 року Нургалієв опублікував ту саму групову фотографію, про яку ми згадували раніше. В коментарях до фото він повідомляє про відправку підрозділу в Україну: "Отправка на Україну… все на Україну єдем". Користуючись нагодую, хочу провести для Русланчика невеличкий лікбез: не "на Україну", а "В Україну".

Читайте також Російська рота безпілотників похизувались кадрами з Донбасу: фотодокази

На наступному фото бачимо російських військових, готових до відправки на війну проти України. Впадає в око нестатутний вигляд військовослужбовців. На другому плані зліва бачимо бронетранспортер. При збільшенні фото на тягачі видно різні написи – у 2014 – 2015 роках росіяни часто вдавались до таких дешевих спроб замаскувати свою регулярну армію на українському Донбасі.

Солдати сфотографувалися на фоні САУ "Гвоздика" з написаним від руки номером 432. Цей номер написали зверху замальованого "рідного" бортового номера. Перед нами традиційний для російських окупантів образ "українських бунтівних шахтарів", які, як стверджує Росія в суді в Гаазі, дістали техніку з шахт Донбасу.



Російські військові, які готові до відправки на війну проти України / Фото InformNapalm

Вдалося також знайти сторінку соцмережі Нургалієва, яку він створив, вказавши ім'я користувача Dark angel. На цій сторінці він опублікував фото з білими пов'язками, які російські окупанти використовували в бойових діях на сході України для розрізнення "свій-чужий".



Російські окупанти з білими пов'язками на руках / Фото InformNapalm

Також в альбомі Нургалієва є фото шеврона українського батальйону "Кривбас". І фото медалі Суворова, отриманої за участь у війні проти України. Такі ж медалі отримали товариші по службі Нургалієва.



Шеврон українського батальйону "Кривбас" / Фото InformNapalm



Медалі Суворова, отриманої за участь у війні проти України / Фото InformNapalm

Ніколай Шевцов

Вивчивши коло спілкування Нургалієва, ми встановили ім'я ще одного окупанта з 8-ї ОМСБр(г) ЗС РФ. Це Шевцов Ніколай Олегович, 1993 року народження, з міста Шахти, РФ. Після завершення строкової служби він підписав контракт на службу в 8-й ОМСБр(г) ЗС РФ.



Ніколай Шевцов / Фото InformNapalm

Про це свідчать його власні коментарі, дружні контакти та фото на фоні техніки з тактичним знаком цього підрозділу – білий круг, вписаний у білий квадрат.



Дописи окупанта у соцмережі / Фото InformNapalm

Також в альбомі Шевцова знайдено фото з характерними для російських окупантів білими пов'язками. Такі пов'язки російські окупаційні війська використовували і в Криму, і на Донбасі.



Шевцов (крайній справа) з іншими російськими військовими / Фото InformNapalm

Ми закликаємо читачів активно ділитися нашими матеріалами в соціальних мережах. Винесення їх у публічну площину здатне переломити хід інформаційного та бойового протистояння.