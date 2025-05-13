Викриття СБУ угорських шпигунів – це попередження, що в України сильна контррозвідка, – експерт

Затримання агентів угорської розвідки – свідчення якісної та системної роботи всієї Служби безпеки і її контррозвідки зокрема.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на політолога, екснардепа Олександра Черненка.

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Експерт підкреслює, що припинення подібних шпигунських дій – ключове питання національної безпеки.

Контррозвідка Служби безпеки продемонструвала, що жодна країна не зможе вести підривну діяльність на території нашої держави. Затримання угорського агента – знакова подія. Це сталось вперше в нашій історії й демонструє новий рівень роботи контррозвідки СБУ, до чого "орбанівці" явно не були готові,

– акцентує Черненко.

Політолог вважає, що шпигунська мережа працювала з дозволу офіційного Будапешта.

Тепер всім, в тому числі європейцям ще раз продемонстрували: угорська влада не тільки робила недружні заяви щодо України, але і санкціонувала шпигунську діяльність в нашій державі. Завдяки Службі безпеки Україна тепер має неспростовні докази такої діяльності угорської розвідки. Угорці й раніше поводили себе на Закарпатті вкрай нахабно, однак тепер відчули, що їм будуть давати по зубам,

– пише екснардеп.

"У Європейському Союзі давно обговорюють варіант позбавлення Угорщини права голосу. Орбан блокує ключові вимоги ЄС і часто грає в одному оркестрі з Путіним. І викриття угорської мережі агентів – ще один аргумент для європейських країн. Аргумент, який свідчить: Орбан і його оточення – це одна велика агентурна мережа. І нитки цієї мережі ведуть в Кремль", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.