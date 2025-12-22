Вимагали в дружини 250 тисяч доларів: ФСБ готувала провокацію проти глави управління СБУ

Росіяни хочуть підірвати довіру українців до СБУ, а тому намагаються поширювати неправдиву інформацію. Зокрема, ворог націлився на очільника Одеського управління Служби безпеки України Віктора Доровського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

Яку провокацію придумали росіяни проти СБУ?

Вони шантажували дружину посадовця СБУ вигаданим компроматом. Ще у березні 2025 року жінці в месенджері написала невідома особа. Мовляв, ФСБ готує інформаційну атаку, спрямовану на дискредитацію посадовця СБУ. Планували поширити компромат на Доровського через телеграм-канали та медіа.

Важливо! Інформація, яку наводила зазначена особа, не відповідала дійсності.

Пізніше встановили, що особа, яка телефонувала дружині посадовця СБУ, була представницею ФСБ.

"У ході розмови вона підкреслила, що для ворожої спецслужби головне – домогтися звільнення генерала СБУ з посади. Це в ФСБ вважається дуже високим результатом. Водночас представниця ворожої спецслужби заявила, що нібито має можливість зупинити реалізацію цієї кампанії. Для цього вона може подати "правильний" звіт про співробітника СБУ своєму керівництву, в результаті чого ІПСО може бути скасована. За ці дії вона вимагала 250 тисяч доларів США, які наполягала перерахувати на її криптогаманець", – ідеться в повідомленні СБУ.

Деталі щодо провокації проти Доровського: дивіться відео

Служба безпеки України зафіксувала всі погрози росіян. Віктор Доровський особисто передав відповідну інформацію підрозділам внутрішньої безпеки СБУ.

"За наявними даними, російська спецслужба намагається "втемну" використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО, тож закликаємо медіа ретельно перевіряти інформацію та її джерела перед публікацією, щоб не поширювати російські наративи", – наголосили в службі.